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Невбиваємі: чільна п`ятірка кросоверів із дизельними двигунами, які можуть працювати «вічно»

14:27 16 вересня 2023
Машини на вулиці

Якщо рейтинг кращих економічних бензинових кросоверів для міста очолила Toyota RAV4 Hybrid, то перше місце у чільній п`ятірці вживаних кросоверів з дизельними двигунами, які відомі своєю довговічністю і надійністю, дісталося Toyota Land Cruiser .

Рейтинг склали експерти видання SUVNews, які досліджували машини, що за правильної експлуатації та регулярного обслуговування можуть служити довгий час, пише vnedorozhnik.net.ua.

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Отже, ТОП-5 виглядає наступним чином:

Toyota Land Cruiser

Кросовер має славу одного з найбільш надійних автомобілів в світі. Дизельні версії, такі як Toyota Land Cruiser Prado або Toyota Land Cruiser 200, оснащені дизельними двигунами, які можуть довго прослужити.

Jeep Grand Cherokee

Grand Cherokee є популярним кросовером з високою прохідністю та доступними дизельними варіантами, які можуть бути надійними і довговічними.

Audi Q7

Audi Q7 відомий своєю комфортабельністю і якістю виконання. Дизельні версії цього кросовера можуть пройти багато кілометрів при правильному догляді.

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BMW X5

BMW X5 — це ще один престижний кросовер, який доступний у дизельних модифікаціях. Він поєднує в собі високий рівень комфорту і динамічності.

Mercedes-Benz M-Class (тепер GLC)

Моделі Mercedes-Benz M-Class, які тепер відомі як GLC, також доступні з дизельними двигунами. Mercedes-Benz завжди славився своєю інженерною якістю, і ці автомобілі не виняток.

Зазначається, що довговічність автомобіля залежить від багатьох факторів, включаючи якість обслуговування, стиль водіння і погодні умови. При покупці вживаної автівки автомобілістам радять обов’язково проводити огляд і тест-драйв, а також перевіряти історію обслуговування та технічний стан автомобіля.

Раніше експерти визначили шістку найненадійніших легкових автівок з бензиновими двигунами.

Фото Pixabay

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