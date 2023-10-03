Пентагон попереджає Конгрес: закінчуються гроші на заміну зброї, відправленої в Україну

Пентагон заявив Конгресу, що у нього закінчуються гроші на заміну зброї, яку США відправили в Україну, і він вже був змушений сповільнити поповнення деяких військ. Про це йдеться в листі заступника очільника Пентагону з фінансів Майкла МакКорда, надісланому лідерам Конгресу, пише видання The Associated Press. У листі міститься заклик поновити фінансування України, тому що ухвалений 30 вересня тимчасовий бюджетний законопроєкт, який діятиме до 17 листопада, не передбачає такої допомоги.

Майкл МакКорд повідомив лідерам Палати представників і Сенату, що з 25,9 мільярдів доларів, виділених Конгресом на поповнення американських військових запасів, які надходили в Україну, залишилося 1,6 мільярда доларів. Ця зброя включає мільйони артилерійських снарядів, ракет і снарядів, критично важливих для контрнаступу України, спрямованого на повернення територій, захоплених росією у війні. Крім того, у США залишилося близько 5,4 мільярда доларів для надання зброї та обладнання зі своїх запасів. Ці кошти вже закінчилися б, якби на початку цього року Пентагон не зрозумів, що переоцінив обладнання, яке вже відправив, що дозволило вивільнити близько 6,2 мільярда доларів. Частина з них була відправлена протягом останніх місяців.

МакКорд заявив, що США повністю вичерпали довгострокове фінансування Києва в рамках Ініціативи сприяння безпеці України, яка надає гроші для укладення контрактів на майбутні поставки озброєнь.

«Ми вже були змушені сповільнити поповнення наших власних збройних сил, щоб застрахуватися від невизначеного майбутнього фінансування, — йдеться в листі МакКорда. — Неможливість своєчасного поповнення наших збройних сил може зашкодити боєготовності нашої армії».

Він додав, що без додаткового фінансування США будуть змушені затримати або скоротити постачання зброї ППО, боєприпасів, безпілотників і обладнання для руйнування і прориву кордонів, які є «критично важливими і невідкладними зараз, коли росія готується до зимового наступу».

Марк Канчіан, старший радник Центру стратегічних і міжнародних досліджень, сказав, що якщо допомога не буде продовжувати надходити, український опір почне слабшати.

Раніше у «ФАКТАХ» публікувалася точка зору журналістки про постачання зброї Україні: «Стріляти по Кримському мосту будемо з рогаток».

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