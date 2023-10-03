Курячі ніжки з виноградом: смачний осінній рецепт

Зараз завершується сезон збору винограду, і це ще один привід приготувати на вечерю незвичайну страву — курячі гомілки з виноградом. Як відомо, виноград пропонує безліч переваг для здоров'я, в першу чергу завдяки високому вмісту поживних речовин і антиоксидантів.

М'ясо та ягоди, здавалось би, «несумісні» продукти, але з них виходить напрочуд ніжна страва, яка може навіть посісти головне місце на святковому столі, пишуть автори рецепту на сайті Cookpad.

Інгредієнти:

1.5−2 кг курячих ніжок

2 ст. л. оливкової олії

2 ст. л. соєвого соусу

1 ст. л. бальзамічного оцту

щіпка спеції для курки

до смаку сіль

до смаку чебрець і розмарин

гілка синього винограду (смачніше брати винні сорти, вони набагато ароматніші і з більш вираженим смаком).

Приготування:

Оливкову олію, соєвий соус, бальзамічний оцет, спеції, сіль перемішати й маринувати в цій суміші курячі ніжки. Залишити приблизно на 30 хвилин.

Роздавлений виноград покласти на дно форми для запікання, викласти на нього мариновані ніжки та цілі ягідки винограду розподілити між ніжками.

Прикрасити гілочками свіжого розмарину.

Запікати у духовці до готовності приблизно 40−50 хвилин при 190−200 градусах.

Відео подібного рецепту розміщене на іншому сайті.

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