Маринований перець з медом на зиму: відмінна холодна закуска до столу в зимові будні та свята

Любителям незвичних страв на Різдво та Новий рік можна запропонувати закуску з маринованих перців з медом, особливість якої — кисло-солодкий смак, який дають мед та оцет.

«За таким рецептом цю страву робить моя бабуся. З дитинства це улюблена закуска з перцю», — відзначають автори рецепту в Telegram-каналі «Домашня консервація. Кулінарія».

Для приготування закуски знадобляться такі інгредієнти: — 2 кг солодкого перцю, краще червоного, очистити

- 100 мл оцту або 220 мл виноградного/винного оцту 6%

- 1 неповна склянка соняшникової олії

- 4 ст. л меду

- 1/5 ч.л. солі

- 1 ч.л. без гірки меленої кориці

- 5 шт гвоздики

- 3 горошини запашного перцю

- 8 горошин чорного перцю

- 3 шт. лаврового листа Спосіб приготування: У каструлі закип'ятіть оцет, олію, мед, додайте сіль і всі спеції, варіть 5 хвилин на слабкому вогні. Очищений перець розріжте на 3−4 частини, викладіть в киплячий маринад і бланшуйте близько 5 хвилин, перець розм'якшиться. Викладіть перець у ємність для зберігання, краще банки (у такому вигляді він чудово зберігається кілька місяців у холодильнику), наприкінці трохи влийте маринад. Більш гострий варіант: готувати за тим самим рецептом, але до всіх спецій додайте ще кілька зубчиків часнику. При подачі можна порізати смужками — так красивіше.

Відео того, як готувати схожу страву, розмістила на своєму Youtube-каналі відома шеф-кухар Лілія Цвіт.

А поки до настання зимових холодів залишається достатньо часу, радимо приготувати справжню осінню страву з гарбуза, яку її авторка, Галочка-Кулінарочка назвала «Гарбузова бомба».

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