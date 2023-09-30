Маринований перець з медом на зиму: відмінна холодна закуска до столу в зимові будні та свята
Любителям незвичних страв на Різдво та Новий рік можна запропонувати закуску з маринованих перців з медом, особливість якої — кисло-солодкий смак, який дають мед та оцет.
«За таким рецептом цю страву робить моя бабуся. З дитинства це улюблена закуска з перцю», — відзначають автори рецепту в Telegram-каналі «Домашня консервація. Кулінарія».
Для приготування закуски знадобляться такі інгредієнти:
— 2 кг солодкого перцю, краще червоного, очистити
- 100 мл оцту або 220 мл виноградного/винного оцту 6%
- 1 неповна склянка соняшникової олії
- 4 ст. л меду
- 1/5 ч.л. солі
- 1 ч.л. без гірки меленої кориці
- 5 шт гвоздики
- 3 горошини запашного перцю
- 8 горошин чорного перцю
- 3 шт. лаврового листа
Спосіб приготування:
У каструлі закип'ятіть оцет, олію, мед, додайте сіль і всі спеції, варіть 5 хвилин на слабкому вогні.
Очищений перець розріжте на 3−4 частини, викладіть в киплячий маринад і бланшуйте близько 5 хвилин, перець розм'якшиться. Викладіть перець у ємність для зберігання, краще банки (у такому вигляді він чудово зберігається кілька місяців у холодильнику), наприкінці трохи влийте маринад.
Більш гострий варіант: готувати за тим самим рецептом, але до всіх спецій додайте ще кілька зубчиків часнику. При подачі можна порізати смужками — так красивіше.
Відео того, як готувати схожу страву, розмістила на своєму Youtube-каналі відома шеф-кухар Лілія Цвіт.
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