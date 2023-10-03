«Це проблема»: штучний інтелект створив копію Тома Генкса для реклами стоматології без його згоди

Знаменитий голлівудський актор Том Генкс попередив фанатів про те, що рекламний відеоролик стоматологічних послуг, у якому використовується його зображення, насправді є фейком. Власник двох «Оскарів» та безлічі інших кінопремій написав в інстаграмі, де має 9,5 мільйона підписників, що реклама була створена без його відома та дозволу.

«УВАГА! Є відео, яке рекламує якийсь стоматологічний план із використанням моєї штучної версії. Я не маю до цього жодного відношення», — написав Генкс і розмістив скриншот свого комп'ютерного зображення з рекламного ролика.

Раніше Том не раз висловлював занепокоєння щодо використання штучного інтелекту в кіно та на телебаченні. При цьому актор охоче дозволяв режисерам використати свої комп'ютерні версії у кіно.

Але це було зовсім інше, якщо порівнювати із рекламою, яка викликала його обурення.

Нагадаємо, у комп'ютерному анімаційному різдвяному фентезі 2004 року «Полярний експрес» представлено цифрову версію Генкса. Він також був омолоджений у деяких сценах фільму «Чоловік на ім'я Отто» у 2022 році.

У квітні Генкс взяв участь у подкасті британського коміка Адама Бакстона. Випуск вийшов лише за кілька днів до початку страйку голлівудських сценаристів.

Розмірковуючи про штучний інтелект, Том сказав: «Ми передбачали це. Ми розуміли, що з'явиться можливість брати нулі та одиниці та за допомогою комп'ютера перетворювати їх на обличчя актора. Відтоді ця цифрова можливість зросла у мільярд разів, і ми це бачимо всюди».

«Я можу вам сказати, що у всіх гільдіях, у всіх агентствах і у всіх адвокатських фірмах точаться дискусії з приводу юридичних наслідків того, що моя особа та мій голос — і решта, звичайно, — є моєю, нашою інтелектуальною власністю», — додав Генкс.

«Тепер кожен може відтворити себе у будь-якому віці за допомогою штучного інтелекту чи технології дипфейків», — зазначив актор.

«Завтра мене може збити автобус, і все, але мої виступи триватимуть і триватимуть, і триватимуть, і триватимуть. І окрім розуміння того, що це зроблено за допомогою ШІ або дипфейку, ви не зможете відрізнити справжнього мене від фейкового, настільки великим буде ступінь реалістичності. Це, звичайно, мистецька проблема, але вона також і юридична проблема», — заявив Генкс.

У фільмі Роберта Земекіса «Тут», який вийде наступного року, Том Генкс зіграє молодшу версію свого персонажа, використовуючи технологію Metaphysic. Це одна з компаній, які займаються штучним інтелектом. Вона заявила, що може створювати «фотореалістичні ефекти заміни обличчя та омолоджування обличчя у високій якості безпосередньо поверх виступів акторів наживо та в реальному часі без необхідності подальшої роботи над композицією чи візуальними ефектами».

Нагадаємо, днями Джордж Мартін та інші знамениті письменники подали до суду на штучний інтелект, заявивши, що «у них регулярно крадуть матеріали, захищені авторським правом».

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