«У нас регулярно крадуть»: Джордж Мартін та інші знамениті письменники подали до суду на штучний інтелект

Відомі американські письменники Джордж Мартін та Джон Ґрішем подали до суду на компанію OpenAI, яка володіє чат-ботом ChatGPT. Автори безлічі бестселерів стверджують, що їхні авторські права були порушені при розробці та тестуванні штучного інтелекту.

Нагадаємо, Мартін написав цикл романів-фентезі «Пісня льоду та полум'я», за яким компанія HBO зняла один із найпопулярніших в історії серіалів «Гра престолів».

Ґрішем є автором трилерів «Фірма», «Справа про пеліканів», «Клієнт» та інших. Майже всі його романи були екранізовані. У цих фільмах знялися зірки першої величини — Том Круз, Джулія Робертс, Дензел Вашингтон, Томмі Лі Джонс, Сюзан Сарандон.

До позову Мартіна та Ґрішема приєдналися ще кілька популярних письменників.

Вони стверджують, що при створенні алгоритму ChatGPT, суть якого зводиться до обробки великих масивів текстів, розробники використовували величезний обсяг матеріалу, доступного в інтернеті, і їхні твори, захищені авторським правом.

Вони звинувачують компанію OpenAI у «систематичних та масштабних крадіжках».

Справу передано до федерального суду Манхеттену. Інтереси письменників у суді представлятиме Гільдія авторів США.

«Вкрай важливо зупинити ці крадіжки на самому початку, інакше ми знищимо нашу неймовірну літературну культуру, яка живить багато інших творчих галузей США», — заявила виконавчий директор Гільдії авторів Мері Расенбергер.

В OpenAI заявили, що поважають права авторів і водночас вважають, що технології на основі штучного інтелекту можуть бути корисними, у тому числі й письменникам.

Це не перший позов такого роду. У липні з аналогічною претензією до суду звернулася актриса-комік Сара Сільверман. До неї влітку письменники Маргарет Етвуд та Філіп Пулман підписали відкритий лист із закликом до компаній, які займаються штучним інтелектом, виплатити їм компенсацію за використання їхніх робіт.

«Ми ведемо продуктивний діалог з багатьма творчими людьми по всьому світу, включаючи Гільдію авторів США, і намагаємося спільно зрозуміти та обговорити їх побоювання з приводу ШІ», — сказав представник OpenAI.

Бурхливий розвиток штучного інтелекту та великі інвестиції в компанії, що цим займаються, викликають тривогу не тільки у письменників. Нагадаємо, вже кілька місяців у США триває спільний страйк сценаристів та акторів, через що навіть довелося перенести на невизначений термін церемонію «Еммі». Вони вимагають не лише переглянути систему оплати їхньої праці, а й виступають категорично проти використання кіностудіями та телекомпаніями штучного інтелекту.

На фото: Джордж Мартін

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