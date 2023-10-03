Рекордна кількість атак безпілотників на Україну у вересні: у скільки обійшлись атаки для росії

У вересні росія здійснила рекордну кількість атак безпілотників по Україні. Російські війська випустили по Україні загалом 503 безпілотники Shahed-136, повідомляє українське інтернет-видання Defense Express. Попередній рекорд був зафіксований у травні — 413 атак безпілотників.

Українські військові збили 396 з 503 безпілотників — трохи менше восьми з десяти, пише Defense Express. За підрахунками видання, атаки лише у вересні, ймовірно, коштували росіянам від 10 до 20 мільйонів доларів США. Ціна одного безпілотника Shahed-136 оцінюється в 20 000−40 000 доларів США.

Зграї російських безпілотників-камікадзе атакують Україну майже щодня. Більшість з них — іранського виробництва. Але, судячи з усього, тегеранські моделі Shahed також використовують західні технології, які доставляють їх до цілей. Це включає в себе німецькі компоненти, такі як паливний насос або транзистор. Нещодавно британське видання The Guardian повідомило про документ, який український уряд представив на саміті G7 у серпні. Згідно з доповіддю, в моделях Shahed-131 і Shahed-136 було виявлено понад 50 електричних компонентів від компаній з кількох європейських країн. Як повідомляє The Guardian, у звіті йдеться про компанії зі штаб-квартирами у Швейцарії, Нідерландах, Польщі та Німеччині. Крім того, є виробники з Канади, США та Японії.

Наприклад, німецька компанія, яка, в свою чергу, має британську материнську компанію, збирає в Польщі бензинові насоси. Кажуть, що насос був знайдений у безпілотнику Shahed-136. Власне, ці насоси були розроблені для автомобільної промисловості. Згідно з повідомленням, транзистор і мережевий компонент у безпілотнику також походять від компанії International Rectifier, яка належить німецькій технологічній компанії Infineon.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що санкції не працюють: росія з початку війни зуміла закупити для своїх Boeing і Airbus запчастини на мільярди.

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