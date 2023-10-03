Хороводи з ALEKSEEV та планшети першачкам: кошти, зібрані під час «Чорноморських Ігор», допомогли дітям Кочубєївської ТГ
1 жовтня в Україні відзначали День захисників і захисниць України та День вчителя. По особливому цей день пройшов в невеличкому селі Орлове Кочубєївської ТГ Бериславського району Херсонської області. Все тому, що туди завітали представники благодійної платформи dity. help з проєктом «З любов’ю до Херсонщини». Це вже четвертий захід проєкту, який містить в собі як гуманітарну складову, так і арт терапію.
Ніч та ранок напередодні події були неспокійними через активність ворога. Але все вгамувалося буквально на якихось 4 години і це був саме той час, на який було заплановано проведення заходу.
На подвір’ї школи в Орлове зібрали дітей та вчителів Кочубєївської громади. На жаль, населенні пункти громади наразі пустують, адже більша частина мешканців виїхала.
Проте в громаді працює 33 вчителя і є 14 першокласників, які потребували забезпечення для онлайн навчання.
Усім першачкам організатори привезли планшети та рюкзачки наповненні шкільною канцелярією. Окрім того, встановили батут для дітей, який подарували громаді.
Звичайно, не залишились без уваги і вчителі, які отримали спеціальні подарункові набори до Дня працівників освіти.
«Зазвичай, організовуючи такі поїздки ми намагаємося підняти моральний дух дітлахів, відволікти їх від війни і на певний час повернути у дитинство, а також допомогти їм у навчанні, творчості, спорті, придбавши необхідні для цього речі», — говорить представник dity. help Сергій Ковальчук. — Наш партнер по проєкту «З любов’ю до Херсонщини» засновник благодійного фонду Support Kherson Нісар Ахмад, який добре знає ситуацію в регіоні, розповів нам про цю ситуацію з першокласниками, у яких немає засобів, щоб навчатися онлайн. А в Кочубєївській громаді навчання зараз лише онлайн. І ми вирішили закрити цю проблему. А наша партнерка з фонду KRYLA Саша Книга придумала корисні набори для вчителів з чудовим написом «велика людина може навчити маленьке серце».
Фішкою заходів «З любов’ю до Херсонщини» є арт терапевтична програма. Спочатку дітей розважили аніматори та Dj Polinka, а потім за справу взялися зіркові гості. Можна сказати, що вони продовжили аніматорську програму, адже у них вдало поєднувалися спів та ігри з дітьми. Спочатку різноманітні руханки та кричалки запропонувала співачка Софія Єгорова, а потім, не припиняючи спів, почав водити хороводи з дітьми та вчителями Alekseev. При чому робив він це після переїзду Київ-Львів-Орлове. Свої пронизливі ліричні пісні виконав Денис Жупник, який водночас був і ведучим програми.
Варто нагадати, що кошти на цей захід були зібрані під час аукціону на Чорноморських Іграх. Свій внесок зробили і «ФАКТИ» завдяки лоту від від головного редактора Олександра Швеця з його Музею порцелянових фігур — скульптури «Діти миру» від іспанського скульптора Хосе Луїса Сантеса.45