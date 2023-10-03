Хороводи з ALEKSEEV та планшети першачкам: кошти, зібрані під час «Чорноморських Ігор», допомогли дітям Кочубєївської ТГ

1 жовтня в Україні відзначали День захисників і захисниць України та День вчителя. По особливому цей день пройшов в невеличкому селі Орлове Кочубєївської ТГ Бериславського району Херсонської області. Все тому, що туди завітали представники благодійної платформи dity. help з проєктом «З любов’ю до Херсонщини». Це вже четвертий захід проєкту, який містить в собі як гуманітарну складову, так і арт терапію.

Дитяче свято у розпалі

Ніч та ранок напередодні події були неспокійними через активність ворога. Але все вгамувалося буквально на якихось 4 години і це був саме той час, на який було заплановано проведення заходу.

На подвір’ї школи в Орлове зібрали дітей та вчителів Кочубєївської громади. На жаль, населенні пункти громади наразі пустують, адже більша частина мешканців виїхала.

Дітям подарували свято

Проте в громаді працює 33 вчителя і є 14 першокласників, які потребували забезпечення для онлайн навчання.

Усім першачкам організатори привезли планшети та рюкзачки наповненні шкільною канцелярією. Окрім того, встановили батут для дітей, який подарували громаді.

Подарунки дітям

Звичайно, не залишились без уваги і вчителі, які отримали спеціальні подарункові набори до Дня працівників освіти.

«Зазвичай, організовуючи такі поїздки ми намагаємося підняти моральний дух дітлахів, відволікти їх від війни і на певний час повернути у дитинство, а також допомогти їм у навчанні, творчості, спорті, придбавши необхідні для цього речі», — говорить представник dity. help Сергій Ковальчук. — Наш партнер по проєкту «З любов’ю до Херсонщини» засновник благодійного фонду Support Kherson Нісар Ахмад, який добре знає ситуацію в регіоні, розповів нам про цю ситуацію з першокласниками, у яких немає засобів, щоб навчатися онлайн. А в Кочубєївській громаді навчання зараз лише онлайн. І ми вирішили закрити цю проблему. А наша партнерка з фонду KRYLA Саша Книга придумала корисні набори для вчителів з чудовим написом «велика людина може навчити маленьке серце».

Фішкою заходів «З любов’ю до Херсонщини» є арт терапевтична програма. Спочатку дітей розважили аніматори та Dj Polinka, а потім за справу взялися зіркові гості. Можна сказати, що вони продовжили аніматорську програму, адже у них вдало поєднувалися спів та ігри з дітьми. Спочатку різноманітні руханки та кричалки запропонувала співачка Софія Єгорова, а потім, не припиняючи спів, почав водити хороводи з дітьми та вчителями Alekseev. При чому робив він це після переїзду Київ-Львів-Орлове. Свої пронизливі ліричні пісні виконав Денис Жупник, який водночас був і ведучим програми.

Хоровод з Alekseev

Варто нагадати, що кошти на цей захід були зібрані під час аукціону на Чорноморських Іграх. Свій внесок зробили і «ФАКТИ» завдяки лоту від від головного редактора Олександра Швеця з його Музею порцелянових фігур — скульптури «Діти миру» від іспанського скульптора Хосе Луїса Сантеса.

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