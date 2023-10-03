Японці поганого не порадять: три автомобілі, які рекомендують купувати самі жителі Країни висхідного сонця

Навіть під час війни українці охоче купують нові автомобілі, які були виготовлені в Японії — Країні висхідного сонця. Адже японське автомобілебудування відоме в усьому світі своєю надійністю, ефективністю та інноваціями.

«Будучи батьківщиною таких великих автовиробників, як Toyota, Honda та Subaru, Японія є центром виняткового дизайну та виробництва автомобілів», — пише видання «Автосота».



Також видання рекомендує своїм читачам три японські автомобілі, «які настійно рекомендують як самі японці, так і автолюбителі з усього світу».

1. Toyota Prius

Це культовий гібридний автомобіль, який став синонімом паливної ефективності та екологічності. Власники хвалять його виняткове споживання пального, що становить близько 25−30 кілометрів на літр, що робить його ідеальним вибором для тих, хто шукає екологічний та економічний транспортний засіб.

Компактні розміри (приблизно 4490×1745×1490 см) роблять його ідеальним для маневрування у тісному міському просторі. Крім того, Prius має дорожній просвіт близько 14 см, що забезпечує плавний рух на різних поверхнях. З комбінованою потужністю близько 120 кінських сил, Prius пропонує збалансоване поєднання потужності та ефективності.

2. Honda Civic

Надійний і універсальний автомобіль, який високо цінується в самій Японії. Власники відзначають його спортивний дизайн, комфортний салон і паливну ефективність, що досягає 14−18 км/л.

Його компактні, але просторі розміри (приблизно 4 660×1 799×1 415 см) забезпечують достатньо місця як для пасажирів, так і для вантажу. Дорожній просвіт Civic, що становить приблизно 17 см, забезпечує баланс між комфортом їзди по місту та легким бездоріжжям. З потужністю від 120 до 180 к.с., в залежності від моделі, Civic забезпечує динамічний досвід водіння.

3. Subaru Outback

Міцний і надійний кросовер часто рекомендують японські автолюбителі. Власники захоплюються його можливостями повного приводу, що забезпечує стабільність і зчеплення з дорогою в різних умовах. Його паливна ефективність, в середньому близько 11−14 кілометрів на літр, є похвальною для свого класу.

Розміри Outback (приблизно 4 860×1 840×1 680 см) пропонують великий вантажний простір і достатньо місця для ніг, що підходить для сімей та шукачів пригод. Крім того, з кліренсом близько 21 см цей кросовер легко долає пересічену місцевість. Оснащений двигунами потужністю від 150 до 260 кінських сил, Outback забезпечує переконливе поєднання потужності та універсальності.

Нагадаємо також, що зараз на розгляд у парламенті подано проект закону, який передбачає суттєві нововведення для українців за кермом.

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