Вперше в історії: Палата представників Конгресу США достроково відправила свого спікера у відставку

Спікера Палати представників Конгресу США Кевіна Маккарті, який доручив комітетам палати почати розслідування щодо чинного президента країни Джо Байдена, усунули з цієї посади. Голосування з питання відставки ініціював його однопартієць Метт Гетц. Республіканця Маккарті змістили 216 голосами проти 210.

Подібне в історії Конгресу США сталося вперше. Досі було лише три вимоги про зміщення спікера, але лише одна з них призвела до голосування. Це сталося 1910 року, коли республіканці спробували відправити у відставку тодішнього спікера Палати представників Джозефа Кеннона. Але він, за підсумками голосування, зберіг свою посаду. Тож Кевін Маккарті увійшов в історію.

«Це стало кульмінацією запеклої боротьби за владу між Маккарті та членами ультраправого крила фракції республіканців, які намагалися завадити йому обійняти посаду спікера в січні 2023 року і з того часу мучили його, намагаючись нівелювати його зусилля зі збереження фінансування уряду і запобігання дефолту за боргами країни», — підбила підсумок газета The New York Times.

До обрання нового спікера Палати представників ці обов'язки виконуватиме республіканець Патрік Макгенрі. Цей вибір зробив сам Маккарті. Після терактів 11 вересня 2001 року голови обох палат Конгресу США складають секретні списки своїх можливих наступників на випадок непередбачених обставин. Як з'ясувалося, Патрік Макгенрі був першим у списку Маккарті.

Ультраправе крило республіканців рішуче збунтувалося після того, як Конгрес 30 вересня в останній момент схвалив законопроєкт про тимчасовий федеральний бюджет. Завдяки цьому вдалося уникнути шатдауну.

Проєкт тимчасового бюджету, розрахований до 17 листопада, запропонував Маккарті. Він виключив із нього фінансування допомоги Україні. І частина демократів погодилася підтримати документ. А президенту Джо Байдену нічого не залишалося, як підписати його.

Однак усередині фракції республіканців спалахнув бунт. Конгресмен Гетц звинуватив спікера в підтримці президентської адміністрації та зраді інтересів Республіканської партії.

Вибори нового спікера ризикують виявитися дуже складними. І вони накладаються на гостру необхідність розгляду та ухвалення закону про повноцінний федеральний бюджет на новий фінансовий рік.

Раніше повідомлялося, що Пентагон заявив Конгресу, що в нього закінчуються гроші на заміну зброї, яку США відправили в Україну, і він уже був змушений уповільнити поповнення деяких військ. Про це йдеться в листі заступника глави Пентагону з фінансів Майкла МакКорда. Крім того, під загрозою опинилася і боєготовність армії США.

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