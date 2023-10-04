Восени в моді квіти: Дженніфер Лопес здивувала публіку, вдягнувши відверту сукню

Якщо хтось і може восени зробити квіти модними, то це Дженніфер Лопес, яка тотально контролює свого чоловіка Бена Аффлека. Співачка відвідала 5-ту церемонію нагородження Daytime Beauty Awards, присвячену науці про красу, здоров'я і добробут в Лос-Анджелесі, де провела майстер-клас про те, як зробити так, щоб ваші літні квіткові образи легко переходили в осінній сезон.

Вручаючи нагороду «За видатні досягнення у фітнесі» своїй подрузі та персональному тренеру знаменитостей Трейсі Андерсон, Лопес вбралася у квінтесенцію початку осені — сукню з несподівано новаторським принтом. Для заходу вона обрала сукню з квітковим візерунком від Bach Mai Resort, яка мала глибокий V-подібний виріз і об'ємну спідницю-ліхтарик. Літній образ, що переливався червоними та рожевими відтінками, вона поєднала з парою босоніжок на ремінцях кольору фуксії, клатчем і діамантовими сережками-краплями. Зірка зібрала волосся в гладкий пучок, а бронзовий відтінок обличчя доповнила димчастим макіяжем очей та яскраво-рожевою помадою.

Минулого місяця Джей Ло вийшла на показ Ральфа Лорена весна-літо 2024 у вбранні, натхненному стилем «вестерн». Тоді Лопес одягнула сукню з прозорим комірцем і пишними рукавами, яка залишилася розстебнутою і відкривала довгу спідницю з розрізом посередині. Для доповнення образу вона обрала коричневий шкіряний ремінь у ковбойському стилі з великою пряжкою, масивне намисто та металевий клатч. Джей Ло завершила свій вестерн-образ парою рожевих оксамитових туфель на платформі.

Нагадаємо, що Дженніфер Лопес порадувала шанувальників черговою фотосесією у сексуальній білизні.

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