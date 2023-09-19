Бену Аффлеку не вистачає сил протистояти Дженніфер Лопес, яка контролює його

Актору та режисеру Бену Аффлеку не вистачає мужності протистояти своїй «надзвичайно владній» дружині Дженніфер Лопес. Після того, як він та голлівудська красуня породили чутки про те, що їхній шлюб має певні проблеми, їх помітили, коли вони сперечалися під час кількох публічних виступів. Однак відтоді, як пара відсвяткувала першу річницю шлюбу, чутки про їхні сімейні негаразди вщухли.

Але кілька тижнів тому інсайдер повідомив виданню National Enquirer, що після одруження з Джей Ло Аффлек пройшов курс терапії, щоб змиритися з її вимогливим характером.

Інсайдер повідомив, що Аффлек навіть зізнався своєму найкращому приятелеві Метту Деймону, що єдине, що тримає Дженніфер і його разом — це терапія.

Джерело також поділилося інформацією про їхнє подружнє життя, показавши, що Лопес відчуває потребу «мікроменеджменту життя Бена до крайнього ступеня».

«Зараз Бен настільки зацькований, що не має сил постояти за себе», — поділився інсайдер.

Раніше повідомлялося, що Дженніфер Лопес заважає Бену Аффлеку вилікуватися від алкоголізму.

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