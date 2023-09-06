Дженніфер Лопес порадувала шанувальників черговою фотосесією у сексуальній білизні

Дженніфер Лопес знову показала, що у свої 54 роки вона перебуває у неймовірній формі та може рекламувати спідню білизну. Знаменита співачка та актриса виклала в інстаграмі серію знімків, які були зроблені для відомого італійського бренду Intimissimi.

Дженніфер позувала в мереживній білизні перед дзеркалом та на ліжку.

«Коли здається, що це правильно… все інше не має значення», — підписала вона фото для своїх 251 мільйона підписників.

З чарівною усмішкою Лопес додала хештег #thisismenow до смайлика у вигляді чорного серця («Так я виглядаю зараз»).

Як уже повідомляли «ФАКТИ», липень та серпень видалися насиченими для Джей Ло. Спочатку вона та Бен Аффлек відсвяткували першу річницю свого весілля. Потім співачка поділилася із шанувальниками новою піснею, яку присвятила коханому чоловікові.

Ну й про себе, звісно, Дженніфер не забула — 24 липня їй виповнилося 54 роки, і вона влаштувала з цього приводу розкішну вечірку з купою гостей.

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