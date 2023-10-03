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«Порцелянові» історії
5 жовтня 2023
САМУРАЙ
САМУРАЙ


Країна: Іспанія
Мануфактура: Lladro
Рік створення: 2016
Скульптор: Alfredo Llorens
Розмір: 60×44 cm

Із експозиції «Shvets Museum»

Одного дня зібралися молоді самураї, щоб у змаганні перевірити, хто з них найсміливіший і найбезстрашніший. Вони билися на мечах, ходили з голими руками на тигра, піднімалися по скелі на високу гору. Але які б випробування вони собі не влаштовували, врешті-решт так і не змогли вибрати серед учасників змагань найсміливішого і найбезстрашнішого.

Тоді вирішили звернулися до старого воїна, який спостерігав за ними, і попросити його розсудити їхню суперечку.

— Добре, — погодився той. — Але спочатку я хочу запитати: хто з вас готовий розповісти мені про свою слабкість, про те, чого він боїться найбільше у житті?

Минув деякий час, але ніхто з юнаків так і не зізнався у своїх страхах.

І тоді старий воїн сказав:

— Найсміливіший не той, хто здатний кинутися на тигра голіруч. І не той, хто намагається перемогти досвідченого ворога, навіть не замислюючись над небезпекою. Найсміливішим я вважаю того, кому вистачає сміливості визнати свій страх. Визнати — і подолати його…

Всім сьогоднішнім іменинникам дозвольте побажати добра та щастя. А вас, друзі мої, гарного дня. Як завжди, щиро ваш.

Олександр ШВЕЦЬ
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