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Країна: Іспанія
Мануфактура: Lladro
Рік створення: 2016
Скульптор: Alfredo Llorens
Розмір: 60×44 cm
Із експозиції «Shvets Museum»
Одного дня зібралися молоді самураї, щоб у змаганні перевірити, хто з них найсміливіший і найбезстрашніший. Вони билися на мечах, ходили з голими руками на тигра, піднімалися по скелі на високу гору. Але які б випробування вони собі не влаштовували, врешті-решт так і не змогли вибрати серед учасників змагань найсміливішого і найбезстрашнішого.
Тоді вирішили звернулися до старого воїна, який спостерігав за ними, і попросити його розсудити їхню суперечку.
— Добре, — погодився той. — Але спочатку я хочу запитати: хто з вас готовий розповісти мені про свою слабкість, про те, чого він боїться найбільше у житті?
Минув деякий час, але ніхто з юнаків так і не зізнався у своїх страхах.
І тоді старий воїн сказав:
— Найсміливіший не той, хто здатний кинутися на тигра голіруч. І не той, хто намагається перемогти досвідченого ворога, навіть не замислюючись над небезпекою. Найсміливішим я вважаю того, кому вистачає сміливості визнати свій страх. Визнати — і подолати його…
Всім сьогоднішнім іменинникам дозвольте побажати добра та щастя. А вас, друзі мої, гарного дня. Як завжди, щиро ваш.
Вітер: 1 м/с Пн-Зх
Тиск: 752 мм