Поки що це «проби пера»: таролог розповіла, чи буде рф бомбардувати українську енергетику в жовтні

Тарологиня Людмила Хомутовська, яка раніше спрогнозувала просування ЗСУ у Запорізькій та Донецькій областях, у розмові з журналісткою Дар'єю Петровою розповіла, чого чекати Україні та росії у жовтні, якими будуть настрої українського суспільства, що відбудеться на фронті та якою буде ситуація з енергетикою.

«Сказати, що жовтень буде суперстабільний і водночас сильно відрізнятись від інших місяців, я не можу. Настрій матимемо середній з перепадами, точно не сумний. У нас будуть просування ЗСУ, повернення наших земель. Карти показують, що це не малі території, а більш масштабні. Цьому ми будемо радіти. Проте виникне чимало критичних ситуацій, загострень у районі моря, — розповідає Людмила Хомутовська. — Наші вороги кидатимуть більше своїх військових на різні напрямки, росії не буде легко, вони матимуть багато втрат. Що обіцяли нам партнери з військової допомоги — отримаємо. Також місяць буде багатий на відкриття серед політиків — хто де був на відпочинку, поки інші воювали, хто з ким спав…»

Щодо ситуації з енергетикою, то тарологиня додала, що будуть точкові удари, триватиме збір інформації ворогами:

«Тому поки нічого критичного не слід очікувати. У росіян, як там кажуть, ще «проби пера».

Раніше «ФАКТИ» розповідали, на які чотири знаки зодіаку чекають круті зміни в жовтні 2023 року.

124

Читайте нас у Facebook та Instagram