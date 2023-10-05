Відбив наступ колони російських танків: зареєструвана петиція щодо присвоєння воїну Героя України

25 лютого 2022 року військовий Сергій Пантелюк зустрічав колону танків поблизу Рівнопілля під Черніговом, де в бойову машину українських захисників влучили окупанти. Герой отримав важке поранення ніг і помер від отриманих травм наступного дня після обстрілу. У момент смерті Сергія на світ з'явилася його донька Мілана. Посмертно лейтенант Сергій Пантелюк нагороджений орденом Богдана Хмельницького III ступеня. Рідні та близькі 24-річного бійця з позивним «Артист» зареєстрували петицію щодо присвоєння воїну почесного звання Героя України (посмертно).

«Сергій народився у селі Бирлівка Вінницької області, — повідомляється в петиції. — З 4-го класу займався греко-римською боротьбою, був кандидатом у майстри спорту України. Закінчив Львівський ліцей з посиленою військово-фізичною підготовкою імені Героїв Крут та Національну академію Сухопутних військ імені Петра Сагайдачного. Завжди був дуже веселим та непосидючим, за це й отримав позивний „Артист“. Після випуску молодий офіцер потрапив на службу командиром взводу у 1-шу окрему танкову Сіверську бригаду і поїхав на територію ООС для виконання бойових завдань».

Коли повернувся з ротації, восени 2021 року Сергій Пантелюк одружився. Молоде подружжя у 2022-му мало стати щасливими батьками, вони разом обрали ім’я для дитини. Однак почалася повномасштабна війна, Сергій знову опинився на передовій.

Сергій з дружиною Настею дуже чекали на народження донечки

«25 лютого 2022 року „Артист“ встиг востаннє зателефонувати мамі й сказати, що вони успішно б'ють ворогів. Того дня танковий екіпаж Сергія вступив у бій з танковою колоною російських окупантів, які наступали на Чернігівщину біля с. Рівнопілля. Ударною хвилею з танку збило командира роти, Сергій зістрибнув за ним і сам отримав важке поранення у ногу. Офіцера встигли доставити до госпіталю, однак вночі 26 лютого о 3:20 він помер. І саме в цей час народилася його єдина донечка, на яку він дуже чекав».

Поховали Героя у рідному селі на Вінниччині. Вдома на Сергія чекали батьки, брат, дружина і новонароджена донечка Мілана.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли про те, що на війні загинув відомий український музикант Андрій Чепіль.

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