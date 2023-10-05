Про те, що США передадуть Україні тисячі одиниць конфіскованої іранської зброї та набоїв, повідомив телеканал CNN з посиланням на чиновників у Пентагоні. Це може допомогти частково усунути гостру нестачу, з якою стикаються ЗСУ, очікуючи на додаткові гроші та техніку від США та їхніх союзників, заявили американські офіційні особи.

Як з'ясувалося, Центральне командування США (CENTCOM) вже передало ЗСУ понад мільйон набоїв із конфіскованих іранських боєприпасів. Патрони призначені для стрілецької зброї калібром 7,62 мм.

«Уряд отримав право власності на ці боєприпаси 20 липня 2023 року через цивільні позови Міністерства юстиції про конфіскацію, пред'явлені Корпусу вартових ісламської революції Ірану (КШІР)», — йдеться в заяві CENTCOM.

Боєприпаси та вогнепальна зброя були конфісковані ВМС США на транзитному судні Marwan 1, яке прямувало без прапора будь-якої країни з Ірану до Ємену, порушуючи резолюцію 2216 Ради Безпеки ООН.

Як повідомляє CNN, за останній рік ВМС США конфіскували тисячі іранських автоматів та понад мільйон набоїв. Адміністрація президента Джо Байдена кілька місяців розмірковувала над тим, як законно передати Україні зброю, яка зберігається на базах США на Близькому Сході.

«Зрештою, Україна потребує різних матеріалів для військових дій, і хоча це не вирішення всіх військових потреб ЗСУ, це забезпечить критично важливу підтримку», — сказав Джонатан Лорд, старший науковий співробітник та директор Програма безпеки на Близькому Сході в Центрі нової американської безпеки.

«Понад рік іранські БПЛА, які перебувають у руках російських військових, використовувалися для атак і вбивств українських мирних жителів», — нагадав Лорд. Він вважає, що передача іранської зброї Вашингтоном Києву «може чинити більший тиск на відносини між Москвою і Тегераном».

Експерт вважає, що рішення Білого дому може вбити клин між Іраном та росією, які за останні кілька місяців сформували де-факто оборонне партнерство. Всім відомо, що Іран постачає росії дрони для війни в Україні, а росія співпрацює з Іраном у виробництві ракет та протиповітряної оборони. Однак незабаром Тегеран може надати своєму союзнику ще більше — балістичні ракети.

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