6 жовтня 2023

Є така хороша іспанська притча. В ній розповідається про щедру вдову та жадібного багатія. І, до речі, не тільки (і не стільки!) про них. От послухайте.

В одному невеликому містечку під Валенсією жила бідна вдова. Якось до неї у двері постукав старенький дідусь-мандрівник. Ніч була холодною, і вдова впустила його, нагодувала і дала переночувати. Прощаючись вранці, дідусь загадково сказав:

- За твою доброту я хотів би віддячити тобі. І перша ж справа, яку ти сьогодні робитимеш, триватиме увесь день.

Заклопотана домашніми справами вдова швидко забула ті слова, не звернувши на них особливої уваги.

Настав час братися їй за щоденне заняття — вишивання, яким бідолашна заробляла собі на прожиток. Тут якраз посланець заможного замовника приніс їй золоту нитку для шитва. Жінка почала змотувати ту нитку, але до пізнього вечора нитка все не закінчувалася та й не закінчувалася. Лише тоді вдова й згадала загадкові слова дивного дідуся.

Наступного дня жінка продала надлишок золотої нитки, і цього вистачило, щоб враз змінити її своє життя на краще.

Про цю історію дізнався якось місцевий багатій. І почав він мріяти про те, як добре було б запросити до себе на нічліг загадкового дідуся-мандрівника, щоб потім отримати від нього таку ж казкову вдячність за нічліг.

І от, нарешті, одного вечора зустрів багатій того дідуся та й запросив його на нічліг, при цьому будучи надзвичайно люб’язним. Уранці ж господар попросив незвичайного гостя благословити його. І, зробивши це, мандрівник пообіцяв йому, що перша ж справа, яку він почне цього дня робити, триватиме аж цілий тиждень.

Страшенно зрадівши, багатій хотів уже побігти в свою велику крамницю, щоб сісти там за стіл і почати перерахувати золоті злитки. Аж раптом в той самий момент, коли він вже збирався взятися за омріяну справу, у нього так сильно закрутило живіт, що він змушений був негайно бігти до вбиральні! Кажуть, що цілий тиждень ніхто того багатія так і не побачив…

Всім сьогоднішнім іменинникам дозвольте побажати добра та щастя. А вам, друзі мої, гарного дня. Як завжди, щиро ваш.