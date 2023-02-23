«путін, цілком можливо, розпочне війну з НАТО»: військовий експерт спрогнозував подальший перебіг подій

Чому путін розпочав повномасштабне вторгнення в Україну саме у 2022 році? На це запитання кореспондента «ФАКТІВ» під час заходу, організованого Українським кризовим медіацентром, відповів відомий військовий експерт, директор неурядової аналітичної організації «Центр досліджень армії, конверсії та роззброєння» Валентин Бадрак. Він знаходився в Ірпені, відповіді давав онлайн.

— Причин того, що диктатор розв’язав відкриту війну саме у 2022-му, декілька: він хотів зробити собі подарунок на 70-річчя, а також відзначити ювілей (100 років) утворення вже давно неіснуючого Радянського Союзу, — відповів на запитання «ФАКТІВ» Валентин Володимирович. — Була й третя причина: Україна, на жаль, фактично не готувалася до війни (за винятком хіба що вдалого проєкту з закупівлі безпілотників «Байрактар»). Але на рівні громадськості (тобто свідомих людей), передусім ветеранів АТО/ООС, країна готувалась дати відсіч окупантам. Наочний приклад того — оборона рік тому Ірпеня, в якому я живу й працюю. Тоді 56 місцевих жителів (зокрема, спецпризначенців, морпіхів) самоорганізувалися та зупинили дві російські батальйонно-тактичні групи. Стримували ворога, навіть коли підрозділи ЗСУ відійшли на протилежний берег річки Ірпінь. Противник так і не зміг захопити все місто — 30% Ірпеня були під контролем цієї групи місцевих патріотів, чисельність яких збільшилася до понад 200 (зауважимо, що ЗСУ брали активну участь в боях за Ірпінь аж до його звільнення. — Авт.).

Одною з головних причин того, що путін взагалі зважився на велику війну, стало те, що Захід, по суті, потурав йому. Напередодні 2022 року диктатор вирішив, що ситуація дозріла для відкритого нападу: світ, як йому здавалося, боїться росії, а Україна не готується до війни, як слід. Але на рівні ЗСУ вже відбувалися позитивні зрушення (мається на увазі зміна поколінь керівного складу армії), які російське керівництво, здається, не оцінило належним чином. Одним з показових наслідків цих зрушень стало те, що, коли головнокомандувачем ЗСУ став Валерій Залужний, реакцією на першу ж після цього ескалацію на Донбасі (літо 2021 року) стало застосування нашими військовими «Байрактару».

Російський диктатор неодноразово погрожував застосуванням тактичної ядерної зброї. Зараз вже всім зрозуміло, що ці погрози він вряд чи здійснить, вважає Валентин Бадрак. Бо, по-перше, українці готові продовжувати боротьбу навіть у випадку застосування цієї зброї (про це свідчать соцопитування). По-друге, Захід все одно не припинить надавати нашій країні всіляку допомогу. По-третє, Китай, Індія та інші країни, які не відвернулися від росії після 24 лютого 2022 року, у випадку застосування путіним ядерної зброї відмовляться від співпраці з рф. Путін дорожить стосунками з Китаєм, тому ні за що не стане ними ризикувати.

Валерій Бадрак зазначив, що, коли російська армія опиниться на межі повного розгрому, путін, цілком можливо, розпочне війну з НАТО, щоб потім якомога швидше закінчити її за столом перемовин: російському суспільству значно легше прийняти поразку від НАТО, ніж від України. Але в результаті путін може залишитися при владі, а це вкрай небезпечно. Бо передишку він використає для підготовки реваншу.

Валентин Бадрак: «Російському суспільству значно легше прийняти поразку від НАТО, ніж від України» (фото з сайту armyinform.com.ua)

— Шойгу (міністр оборони рф) чітко заявив, що до 2026 року росія здатна створити 1,5-мільйонну армію, — нагадав експерт. — Це дасть їй змогу знову напасти на Україну. Чи влаштують росіяни бунт проти кривавого «царя», який жене їх на забій? Може бути й таке. Але не виключено, що терпітимуть, адже вони звикли зносити знущання своїх тиранів ще з часів Івана Грозного, який наказував кидати в котли з окропом бояр, що чимось перед ним завинили.

Бадрак назвав зброю, яку найважливіше отримати ЗСУ від західних партнерів. Це далекобійні — до 500 кілометрів — ракети (щоб, змусити окупантів перемістити свої склади боєприпасів і шляхи їх перевезення ще далі від лінії фронту). Це значно ускладнить логістику, а відповідно, зменшить можливості забезпечення російських військ. Далі, ЗСУ потребує ще більшої кількості зенітних ракет. А також — літаків.

— Якщо літаки Україна зможе отримати не раніше, ніж через пів року, то постачання далекобійних ракет — це питання, яке сторони здатні вирішити за пару тижнів, — зазначив експерт.

На його думку думку, Україна має промисловий потенціал, щоб самій налагодити масовий випуск безпілотників та ракет (наприклад, створити сухопутний варіант протикорабельної ракети «Нептун»). Окрім того, є сенс використати досвід Індії у виробництва кращих зразків західної зброї. Суть комерційної схеми в тому, що індійці створюють у себе спільні підприємства з іноземними компаніями, які випускають ті чи інші види озброєнь. Перші партії зброї випускаються як продукція СП, а далі — як індійські. Ми могли б за цією схемою випускати багато чого з того, що отримуємо від західних партнерів.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що путін може продемонструвати неефективність НАТО двома способами: напавши на країни Балтії або Польщу. Таку думку висловив польський політик та лідер партії «Конфедерація» Кшиштоф Босак.

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