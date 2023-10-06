Гімнаст Ілля Ковтун став віцечемпіоном світу з найкращим результатом в історії України (фото)

Збірна України здобула першу медаль на чемпіонаті світу зі спортивної гімнастики, що проходить у бельгійському Антверпені.

Володарем срібної нагороди у багатоборстві став 20-річний Ілля Ковтун із Черкас, який у квітні вперше тріумфував на чемпіонаті Європи. Наш співвітчизник чудово проявив себе в шести дисциплінах (вільні вправи, кінь, кільця, опорний стрибок, паралельні бруси та поперечина) і, набравши 84,998 бали, поступився лише олімпійському чемпіону Токіо-2020 японцю Дайкі Хасімото (86,132). Третім став американець Фредерік Річард, який поступився українцю лише 0,666 бали.

Зазначимо, що це найкращий результат для українських гімнастів за історію виступів на світових першостях саме у багатоборстві. А для самого Іллі це вже друга нагорода на чемпіонатах світу — у 2021-му він став бронзовим призером у японському Кітакюсю.

Додамо, що чемпіонат світу зі спортивної гімнастики триватиме до 8 жовтня.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що футболісти збірної України стали віцечемпіонами світу із сокки.

Фото Федерації гімнастики України

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