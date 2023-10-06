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Турецьке вантажне судно підірвалося на міні у Чорному морі: що відомо про інцидент

12:04 6 жовтня 2023
Морська міна

Нещодавно повідомлялося про інцидент у Чорному морі, де на кордоні Румунії та України поблизу порту Суліна на міні підірвалося суховантажне судно SEAMA, яке везло цемент до Ізмаїлу. І ось новий інцидент — вантажний корабель під турецьким прапором підірвався на міні біля берегів Румунії.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на джерела у морських службах та службах безпеки. Зазначається, що зіткнення з міною сталося в 11 морських милях на північ від Суліни, неподалік входу в Сулінський канал.

Судно на короткий час ставало на якір, щоб оцінити шкоду, але невдовзі продовжило плавання. Вантажне судно зазнало незначних пошкоджень баластної цистерни, екіпаж не постраждав.

Агенція, посилаючись на джерело в уряді України, пише, що цю інформацію підтверджують. Серед версій того, що сталося, називали зіткнення судна з міною часів Другої світової війни або десантною міною, залишеною у 2022 році.

Нагадаємо, що після того, як росія вийшла з «зернової угоди», Україна заявила про створення тимчасового чорноморського «гуманітарного коридору». У серпні з порту Одеси вирушило перше цивільне судно, яке «застрягло» там з лютого 2022 року. Слідом за ним вирушили й інші суховантажі із зерном.

Ілюстративне фото з Вікіпедії

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