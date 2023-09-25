Другий корабель із зерном з України прибув до Туреччини

Через два місяці після того, як росія вийшла з зернової угоди, друге судно з пшеницею з України прибуло до Туреччини. Вантажне судно Aroyat вийшло в Мармурове море через південний вихід з Босфору в Стамбулі, згідно з даними сайтів Marine Traffic і Vessel Finder. Судно перевозило 17 600 тонн пшениці, призначеної для Єгипту.

21 вересня перше судно з українською пшеницею, Resilient Africa, вже досягло Туреччини. Судна Resilient Africa і Aroyat, що ходять під прапором Палау, раніше заходили в український порт Чорноморськ, щоб взяти на борт загалом близько 20 000 тонн пшениці. Вони стали першими зерновозами, що прибули до українського порту з моменту припинення дії угоди з москвою про морське сполучення через Чорне море.

Resilient Africa відправився до Стамбулу 19 вересня, а Aroyat — 21 вересня. Мармурове море з'єднує Чорне море з Середземним через протоки Босфор і Дарданелли.

Нагадаємо, у середині липня росія вийшла з зернової угоди, яка дозволяла Україні транспортувати зерно через Чорне море, незважаючи на агресивну війну росії. На початку серпня Україна відкрила морські шляхи з кількох чорноморських портів для торговельних суден, незважаючи на заяву росії про те, що після закінчення терміну дії угоди вона переслідуватиме будь-яке судно, що прямуватиме з України або до України в Чорному морі.

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