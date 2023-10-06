У МВС підказали два способи швидко відновити втрачене посвідчення водія
Українці, які втратили права водія під час війни, можуть відновити документ як онлайн, так і звернувшися до сервісного центру МВС.
Як повідомляють в Міністерстві внутрішніх справ, при зверненні до сервісного центру потрібно:
- записатися на прийом;
- під час візиту надати документи: паспорт з відміткою про місце реєстрації або посвідку на проживання, ідентифікаційний номер.
У разі викрадення документа необхідна довідка з поліції. Вартість — близько 311 грн за бланк та адмінпослугу.
Відновити водійське посвідчення онлайн можна в застосунку «Дія» або в Електронному кабінеті водія, для чого необхідно:
- авторизуватися;
- заповнити всі поля;
- сплатити за послугу;
- обрати спосіб отримання.
Документ можна отримати в сервісному центрі МВС або у відділенні «Укрпошти». Логістичні витрати поштовим перевізником складають орієнтовно 294 грн. Можлива кур’єрська доставка.
Варто пам`ятати, що при замовленні через «Дію» отримання доступне лише у сервісному центрі МВС.
Під час дії воєнного стану медична довідка щодо придатності до керування транспортним засобом не є обов’язковою.
Нагадаємо, що у Верховній Раді зареєстровано проєкт закону, автори якого пропонують ускладнити життя водіям — видані в минулому на 30 років документи хочуть вважати недійсними, якщо протягом 10−15 років їх не переоформити. Для цього водії будуть змушені пройти наново перевірку фізичного та психологічного стану.
Фото Головного сервісного центру МВС28