36.88 / 37.53 39.13 / 39.99
Київ: +12
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Суспільство та люди

У МВС підказали два способи швидко відновити втрачене посвідчення водія

12:28 6 жовтня 2023
Водійські права

Українці, які втратили права водія під час війни, можуть відновити документ як онлайн, так і звернувшися до сервісного центру МВС.

Як повідомляють в Міністерстві внутрішніх справ, при зверненні до сервісного центру потрібно:

  • записатися на прийом;
  • під час візиту надати документи: паспорт з відміткою про місце реєстрації або посвідку на проживання, ідентифікаційний номер.

У разі викрадення документа необхідна довідка з поліції. Вартість — близько 311 грн за бланк та адмінпослугу.

Відновити водійське посвідчення онлайн можна в застосунку «Дія» або в Електронному кабінеті водія, для чого необхідно:

  • авторизуватися;
  • заповнити всі поля;
  • сплатити за послугу;
  • обрати спосіб отримання.

Документ можна отримати в сервісному центрі МВС або у відділенні «Укрпошти». Логістичні витрати поштовим перевізником складають орієнтовно 294 грн. Можлива кур’єрська доставка.

Варто пам`ятати, що при замовленні через «Дію» отримання доступне лише у сервісному центрі МВС.

Під час дії воєнного стану медична довідка щодо придатності до керування транспортним засобом не є обов’язковою.

Нагадаємо, що у Верховній Раді зареєстровано проєкт закону, автори якого пропонують ускладнити життя водіям — видані в минулому на 30 років документи хочуть вважати недійсними, якщо протягом 10−15 років їх не переоформити. Для цього водії будуть змушені пройти наново перевірку фізичного та психологічного стану.

Фото Головного сервісного центру МВС

28

Читайте нас у Facebook та Instagram

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Коробка передач

Всупереч тенденціям: чому американці почали масово пересідати на автомобілі з «механікою»

Дмитро Лунін

Дмитро Лунін: «Полтавщина — єдина область в Україні, яка відкрила відразу два Центри ветеранського розвитку»

Мавпа у роздумах

Водоліям — грошові надходження, Терезам — романтичні сюрпризи, Левам — підтримка друзів: гороскоп на день Мавпи-Філософа

права

Суттєво ускладнить життя водіям: в Раді планують нововведення для українців за кермом

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту