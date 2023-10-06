У МВС підказали два способи швидко відновити втрачене посвідчення водія

Українці, які втратили права водія під час війни, можуть відновити документ як онлайн, так і звернувшися до сервісного центру МВС.

Як повідомляють в Міністерстві внутрішніх справ, при зверненні до сервісного центру потрібно:

записатися на прийом;

під час візиту надати документи: паспорт з відміткою про місце реєстрації або посвідку на проживання, ідентифікаційний номер.

У разі викрадення документа необхідна довідка з поліції. Вартість — близько 311 грн за бланк та адмінпослугу.

Відновити водійське посвідчення онлайн можна в застосунку «Дія» або в Електронному кабінеті водія, для чого необхідно:

авторизуватися;

заповнити всі поля;

сплатити за послугу;

обрати спосіб отримання.

Документ можна отримати в сервісному центрі МВС або у відділенні «Укрпошти». Логістичні витрати поштовим перевізником складають орієнтовно 294 грн. Можлива кур’єрська доставка.

Варто пам`ятати, що при замовленні через «Дію» отримання доступне лише у сервісному центрі МВС.

Під час дії воєнного стану медична довідка щодо придатності до керування транспортним засобом не є обов’язковою.

Нагадаємо, що у Верховній Раді зареєстровано проєкт закону, автори якого пропонують ускладнити життя водіям — видані в минулому на 30 років документи хочуть вважати недійсними, якщо протягом 10−15 років їх не переоформити. Для цього водії будуть змушені пройти наново перевірку фізичного та психологічного стану.

Фото Головного сервісного центру МВС

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