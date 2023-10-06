Кевіна Спейсі екстрено госпіталізували в Узбекистані: названо причину

На початку жовтня відомий голлівудський актор Кевін Спейсі, якого виправдав федеральний суд у справі про сексуальні домагання, був учасником Ташкентського міжнародного кінофестивалю. Під час церемонії закриття володар двох премій «Оскар» несподівано повідомив, що йому довелося провести кілька годин у лікарні в Самарканді. Як виявилося, госпіталізація була екстреною.

«Коли я дивився на унікальні візерунки мавзолею Гур-Емір у Самарканді, у мене відмовила ліва рука. Мене відвезли в сучасний медичний заклад в історичному місті», — сказав Спейсі.

«Там мені швидко надали кваліфіковану допомогу. На щастя, нічого серйозного не сталося», — додав актор.

Спейсі не став вдаватися до подробиць свого стану, однак, як пише американська газета USA Today, оніміння лівої руки є поширеним симптомом серцевого нападу, що може бути спричинений закупоркою коронарної артерії.

«Людське життя дуже крихке і коротке, тому всі повинні жити разом і підтримувати один одного», — зазначив Спейсі.

Нагадаємо, в липні суд у Лондоні за підсумками чотиритижневого розгляду виправдав американського актора за численними звинуваченнями в сексуальному насильстві. Виправдувальний вердикт було оголошено в день, коли Спейсі виповнилося 64 роки. Кевін не зміг стримати сліз радості.

Звинувачення, а їх було загалом дев'ять, поклали край прекрасній кар'єрі Спейсі. Поки не ясно, чи зможе він відновити її. Поки що голлівудські студії та телеканали не поспішають пропонувати зірці серіалу «Картковий будиночок» і драми «Краса по-американськи» нові ролі.

Раніше повідомлялося, що Кевіна Спейсі зобов'язали виплатити 31 мільйон доларів продюсеру телесеріалу «Картковий будиночок» — компанії MRС. MRС у 2019 році подала на Спейсі в арбітражний суд, звинувативши його в порушенні політики щодо сексуальних домагань на робочому місці — яка була обумовлена в контракті, підписаному кінозіркою.

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