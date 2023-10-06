Вживайте менше кофеїну, особливо натще: фахівець про те, чому постійно хочеться цукру

Тягне на солодке? Перше, що спадає на думку, людей, які стикаються мало не щодня з цією проблемою — це «у мене якась загадкова і унікальна хвороба», організм «підказує, чогось бракує». Фітнес-тренер та спеціаліст зі здорового харчування Юрій Попко, який пояснював, чому не слід купувати обезжирені продукти та як без проблем втратити зайві сантиметри, розповів як з цим боротись.

«Основні причини жаги до солодкого:

через часті стреси, напругу, хвилювання;

під час передменструального синдрому;

при малорухомому способі життя;

при недостачі хрому в організмі;

при незбалансованому харчуванні;

інсулінорезистентність;

паразити;

психологічна залежність.

Однозначної відповіді немає, відповідно немає і однозначної поради, як з цим боротись, але потрібно все структурувати. Не пропускайте сніданок. Сніданок — це найважливіший прийом їжі. Якщо ви пропускаєте його, то ризикуєте протягом дня з'їсти набагато більше, ніж вам дійсно потрібно. Організм вранці не отримав потрібної порції поживних речовин, щоб почати день правильно і, як наслідок, протягом дня ви звертатимете увагу на фастфуд, тістечка, шоколадні батончики та інші солодощі, за допомогою яких можете швидко утамувати голод. Сніданок повинен бути збалансованим, а не круасан, булка, швидкі каші і соки.

Вживайте менше кофеїну, особливо натще. За словами британських дієтологів, гарячий напій відразу після пробудження викликає стрибок цукру в крові. Якщо ж вона з цукром або замінниками, це тільки погіршить ситуацію. Якщо ви пили ранкову каву з чимось солодким, то вже через годину вам захочеться продовження банкету".

Також мінімізуйте споживання доданого цукру. Звичайно, зовсім виключити цукор з раціону у вас не вийде, та й не потрібно. Той цукор, який міститься в продуктах харчування, навіть необхідний організму і піде йому на користь. А ось від додаткових порцій цього продукту, які ви включаєте в раціон самі, роблячи солодшим чай, каву, десерти та інші страви, краще утриматися.

«Якщо потяг до солодкого занадто сильний, то вам слід переглянути свій раціон. Основна причина у тому, що більшість людей, у кого є потяг до солодкого, харчуються незбалансовано і за цією причиною мозок шукає швидкої енергії (прості/швидкі вуглеводи), за цією причиною тягне до солодкого. Якщо у вашому раціоні будуть білкові продукти: риба, м'ясо, птиця, молочні продукти, яйця, а також різноманітні овочі та фрукти, горіхи — у вас буде набагато менше бажання з'їсти щось солодке.

Солодке — це швидкий дофамін. Дофамін — біологічно активна хімічна речовина, яка в мозку людини передає емоційну реакцію і дозволяє відчувати задоволення і не відчувати біль.

Це відповідь на те, чому під час стресу, ми хочемо солодкого, щоб отримати кайф і трошки відволіктись від проблем. Слідкуйте за станом свого здоров’я. Обов’язкові фізичні навантаження нормалізують рівень цукру в крові. Харчуйтесь збалансовано і не ходіть голодними, ситий — не хоче їсти, і солодке в тому числі".

За словами фахівця, щодо кількості солодкого, то можна вживати орієнтовно 20% від своєї добової норми вуглеводів. 80% - це складні вуглеводи, а 20% солодке. Якщо немає заборонених продуктів — немає зривів. Є зриви- слід переглянути свій раціон. Надавайте перевагу ягодам, фруктам, окрім глюкози з фруктозою там присутні вітаміни та клітковина.

Раніше експерт розповідав про баланс у харчуванні: раз на день — крупи, макарони, картопля в мундирах.

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