Якщо для вас важлива якість їжі, яку ви вживаєте і власне здоров'я, не кажучи вже про зовнішній вигляд і фігуру, то фітнес-тренер та консультант зі здорового харчування Юрій Попко назвав продукти, які не варто купувати, бо вони принесуть лише шкоду.

«Ковбасні вироби: сосиски, сардельки — там зазвичай̆ м'яса практично немає і дані вироби мають мало спільного з м'ясом. Вони містять консерванти, стабілізатори, підсилювачі смаку, трансжири, цукор і Бог знає що. Завдяки ним можна з будь чого зімітувати такий смак, що навіть не зрозумієте, що насправді їсте. Виробники вказують % м’яса, але якої якості воно, якщо подроблене часто до такого стану, що мікроскоп потрібний, особливо якщо це щось типу молочної ковбаси. Щодо копченостей, зараз використовують «рідкий дим», який в цивілізованих країнах давно заборонений, так як є отруйним.

Кондитерські вироби, особливо масового виробництва теж не беріть. Основна складова — це цукор та дешева пальмова олія. Надлишок цукру в організмі призводить до запальних процесів, передчасного старіння. Купа пустих калорій і багато некорисних жирів.

Популярні солодкі води, це взагалі суцільний цукор. У мене усмішку викликають люди, які кажуть «цукор не споживаю, п’ю тепер чай без нього», і в той же час в літрі солодкої газованої води 22 ложки цукру".

Експерт радить забути про чіпси, картоплю фрі і все з фритюрниці, так як це смажене-пересмажене масло, яке являється сильним канцерогеном, він з організму дуже складно виводиться.

«Після кожного приготування фрі олію потрібно міняти! Запитайте наступний раз, коли міняли олію, який це був день, 2−3 дні тому. І скільки сотень разів вона вже кипіла. Йогурти з наповнювачами. В таких йогуртах гора цукру, краще вже обирати класичний без нічого, або самому робити.

Майонез. Знову ж таки, домашній - то одне, а от магазинний… Там знайдете і замінники смаку, і барвники і трансжири, купу непотрібних калорій.

Крабові палички. Думаю, ні для кого не буде секретом, що там нічого спільного нема з крабами, вони б тоді вартували декілька тисяч гривень за кіло, поцікавтесь скільки вартує мʼясо краба. Від 2000 грн. Основа — це дешева риба, по факту — відходи рибні та купа консервантів, ароматизаторів, наповнювачів.

Консерви усіх видів. Сюди також відноситься і усіма улюблений тунець, хоча це одне з кращого, що можна придбати, особливо у власному соку. Якщо це тунець, важливо, де він виловлений, так як даний вид риби часто назбирує в себе важкі метали і токсичні речовини.

Фруктові соки мають маленький % соку, а інше: цукор, ароматизатори, а те, що ми вважаємо м'якоттю, в кращому випадку буде жмих яблучний.

Щодо фрешів, краще вже зʼїсти цілий фрукт, ніж сам сік без клітковини. В противному випадку отримаєте кінську дозу глюкози з фруктози, що в свою чергу провокує різкі викиди інсуліну.

Якщо підсумувати — обирайте свіжі продукти та не оброблені, свіже мʼясо, а не ковбасу, свіжу рибу, а не консерви, овочі/фрукти, а не соки. Чим менше люди втручаються в процеси обробки, тим корисніший продукт і дешевший".

Раніше «ФАКТИ» публікували коментар науковця про приховані особливості того, що ми їмо: «В консерви з написом „Сардини“ нерідко кладуть оселедець, а „шпроти“ — роблять з хамси».

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