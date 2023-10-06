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Швидка закуска з баклажанів у соєвому соусі: лише 15 хвилин — і готово!

17:59 6 жовтня 2023
Баклажани в соєвому соусі

Після того, як фудблогер з Дніпра Самвел Адамян розповів про технологію приготування «театральної» закуски з баклажанів та перцю Telegram-канал «Домашня консервація» розповів, як приготувати закуску із баклажанів за 15 хвилин.

Інгредієнти:

— баклажан 3−4 шт.
- часник 4 -6 зубчика⠀
- соєвий соус 2−3 ст. л.⠀
- цукор 0,5 ч. л.
- рослинна олія⠀
-зелень

Спосіб приготування:

Баклажани добре миємо, ріжемо невеликими брусочками.

На розігріту сковороду з олією викладаємо дрібно порізаний часник, 2 зубчики. Обсмажуємо та додаємо баклажани. Обсмажуємо. Додаємо цукор та соєвий соус.

Смажимо ще 5 хвилин до набуття баклажанами м'якості. Не потрібно їх робити надто м'якими, смачно коли відчувається шкірка. Додаємо часник, що залишився, перекладаємо в тарілку, посипаємо зеленню і подаємо до столу.

Раніше «ФАКТИ» писали про те, як приготувати баклажани з квасолею на зиму, а також — закуску з баклажанів «Тещин язик».

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