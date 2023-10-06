Швидка закуска з баклажанів у соєвому соусі: лише 15 хвилин — і готово!

Після того, як фудблогер з Дніпра Самвел Адамян розповів про технологію приготування «театральної» закуски з баклажанів та перцю Telegram-канал «Домашня консервація» розповів, як приготувати закуску із баклажанів за 15 хвилин.

Інгредієнти: — баклажан 3−4 шт.

- часник 4 -6 зубчика⠀

- соєвий соус 2−3 ст. л.⠀

- цукор 0,5 ч. л.

- рослинна олія⠀

-зелень Спосіб приготування: Баклажани добре миємо, ріжемо невеликими брусочками. На розігріту сковороду з олією викладаємо дрібно порізаний часник, 2 зубчики. Обсмажуємо та додаємо баклажани. Обсмажуємо. Додаємо цукор та соєвий соус. Смажимо ще 5 хвилин до набуття баклажанами м'якості. Не потрібно їх робити надто м'якими, смачно коли відчувається шкірка. Додаємо часник, що залишився, перекладаємо в тарілку, посипаємо зеленню і подаємо до столу.

Раніше «ФАКТИ» писали про те, як приготувати баклажани з квасолею на зиму, а також — закуску з баклажанів «Тещин язик».

50

Читайте нас у Facebook та Instagram