Баклажани з квасолею: приготуйте у сезон, бо потім будете шкодувати

Нещодавно ми пропонували вам рецепт салату із перцю й квасолі. А зараз радимо приготувати шалено смачну закуску — справжній шедевр! Баклажани з квасолею на зиму виходять дуже ситними та неймовірно колоритними завдяки сезонним овочам. Така заготівля сподобається всім любителям баклажанів, пояснює кулінарка Оксана Ігнатишина.

Інгредієнти: Баклажани — 1 кг

Помідори — 1,5 кг

Болгарський перець — 800 г

Цибуля — 500 г

Морква — 300 г

Квасоля — 1 стакан

Олія для смаження, оцет — 2 ст. ложки,

цукор — 0,5 стакана, сіль за смаком (приблизно 30 — 50 г)

Часник — 1 головка

Свіжомелений перець — за смаком (приблизно 1 чайна ложка)

Приготування:

Квасолю залити водою на 6−8 годин, краще на ніч. Відварити майже до готовності. Овочі помити, баклажани і цибулю нарізати півкільцями, моркву натерти на корейську тертку, перець соломкою. Помідори перекрутити на м'ясорубку або збити блендером. Баклажани посолити на 30 хвилин, якщо треба, щоб вийшла гіркота, промити і злегка обсмажити на олії невеликими порціями. Скласти в каструльку чи миску, де будете варити салат.

Обсмажити цибулю до прозорості, додати моркву, протушкувати разом хвилин 5, все скласти в ту саму каструлю, додати відварену квасолю.

Помідорну масу прокип'ятити хвилини 2, залити овочі, додати порізаний перець, сіль, цукор і проварити все разом хвилин 30. За 10 хв до закінчення варки додаємо часник, чорний перчик і пробуємо, чи всього вистачає. Додаємо оцет і знову пробуємо. Проварюємо ще хвилин 5, розкладаємо у стерильні баночки, закатуємо і укутуємо.

Нагадаємо рецепт овочевої сковорідки.

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