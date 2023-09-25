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Баклажани з квасолею: приготуйте у сезон, бо потім будете шкодувати

20:15 25 вересня 2023
Баклажани з квасолею

Нещодавно ми пропонували вам рецепт салату із перцю й квасолі. А зараз радимо приготувати шалено смачну закуску — справжній шедевр! Баклажани з квасолею на зиму виходять дуже ситними та неймовірно колоритними завдяки сезонним овочам. Така заготівля сподобається всім любителям баклажанів, пояснює кулінарка Оксана Ігнатишина.

Інгредієнти:

  • Баклажани — 1 кг
  • Помідори — 1,5 кг
  • Болгарський перець — 800 г
  • Цибуля — 500 г
  • Морква — 300 г
  • Квасоля — 1 стакан
  • Олія для смаження, оцет — 2 ст. ложки,
  • цукор — 0,5 стакана, сіль за смаком (приблизно 30 — 50 г)
  • Часник — 1 головка
  • Свіжомелений перець — за смаком (приблизно 1 чайна ложка)

Приготування:

Квасолю залити водою на 6−8 годин, краще на ніч. Відварити майже до готовності. Овочі помити, баклажани і цибулю нарізати півкільцями, моркву натерти на корейську тертку, перець соломкою. Помідори перекрутити на м'ясорубку або збити блендером. Баклажани посолити на 30 хвилин, якщо треба, щоб вийшла гіркота, промити і злегка обсмажити на олії невеликими порціями. Скласти в каструльку чи миску, де будете варити салат.

Обсмажити цибулю до прозорості, додати моркву, протушкувати разом хвилин 5, все скласти в ту саму каструлю, додати відварену квасолю.

Помідорну масу прокип'ятити хвилини 2, залити овочі, додати порізаний перець, сіль, цукор і проварити все разом хвилин 30. За 10 хв до закінчення варки додаємо часник, чорний перчик і пробуємо, чи всього вистачає. Додаємо оцет і знову пробуємо. Проварюємо ще хвилин 5, розкладаємо у стерильні баночки, закатуємо і укутуємо.

Нагадаємо рецепт овочевої сковорідки.

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