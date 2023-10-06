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Спорт

Струс мозку та перелом руки: футболісти «Легії» побили охоронця стадіону після поразки в Лізі конференцій (відео)

18:48 6 жовтня 2023
Радован Панков та Жозуе

До скандальної ситуації потрапили двоє футболістів польської «Легії» після гостьового матчу групового етапу Ліги конференцій проти голландського «АЗ Алкмаар», який завершився мінімальною перемогою господарів — 1:0 (Павлідіс, 52; на 65-й хвилині вилучено гравця АЗ Лахдо). Нагадаємо, в рамках цього ігрового дня луганська «Зоря» обіграла в Ісландії місцевий «Брейдаблік» — 1:0.

Огляд матчу АЗ — «Легія» — 1:0

Мабуть, надто засмучені поразкою, захисник Радован Панков та півзахисник Жозуе, яких не пускали до клубного автобуса, зірвали свою злість на охоронці стадіону, якого побили просто на стоянці. Футболісти нібито били потерпілого об стінку, після чого у нього було діагностовано струс мозку та перелом руки.

Як повідомляє видання Telegraaf, хулігани все ж таки зайшли до автобусу до своїх партнерів, але потім туди увірвався збройний підрозділ силовиків і вже фактично в наручниках вивели Панкова та Жозуе з транспорту. У підсумку команда змушена була виїхати без них, а самі порушники провели ніч у відділку поліції.

У голландському клубі поки що ніяк не коментують цей інцидент, пообіцявши зробити це пізніше спільно з прокуратурою, поліцією та владою міста. При цьому розслідування скандалу, в якому постраждав навіть президент «Легії», триває.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що у Греції перед матчем Ліги чемпіонів між АЕКом та загребським «Динамо» зарізали вболівальника.

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