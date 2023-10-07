Депутат виявився рекетиром: на Закарпатті затримали пов’язаного з Медведчуком ватажка банди

На Закарпатті, де місцеві політики хочуть погоджувати будь-яке будівництво на Закарпатті (в басейні ріки Тиса) з Угорщиною, Сербією та Румунією, знешкодили злочинне угруповання, яке тероризувало мешканців західного прикордоння України. Лідером банди, якого затримали співробітники СБУ, виявився діючий депутат облради, який у злочинному середовищі має статус кримінального авторитета. До всього зловмисник є давнім соратником і кумом Віктора Медведчука, який свого часу призначив його керівником обласного осередку забороненої партії ОПЗЖ, констатують у прес-центрі СБУ.

У березні 2022 року кримінальник навіть планував стати народним депутатом замість свого однопартійця Іллі Киви, якого саме було позбавлено депутатського мандата.

Коли ж політичні плани реалізувати не вдалося, псевдополітик організував банду, яка намагалась тримати в страху жителів прикордонного регіону і «вибивала» з них гроші. Для цього злочинці створювали штучні конфліктні ситуації або вигадані «комерційні» спори, а потім вимагали гроші за їх вирішення, а у разі відмови платити «данину» — погрожували потерпілим насильством та «конфіскацією» приватного майна.

Задокументовано, що депутат разом зі своєю «правою рукою» — ще одним кримінальним авторитетом, вимагали з місцевого підприємця 20 тис. доларів США.

Щоб змусити чоловіка віддати гроші, поплічник лідера банди викрав у потерпілого автомобіль та обіцяв повернути у разі виплати всієї суми вигаданого «боргу».

Співробітники СБУ затримали депутата та його спільника «на гарячому» під час передачі їм першої частини грошей від постраждалого підприємця.

"Данина" з підприємця

При обшуках за місцями роботи та проживання депутата та інших учасників банди виявлено речові докази злочинної діяльності.

Затримані зловмисники

Наразі зловмисники затримані, їм готується повідомлення про підозру за двома статтями Кримінального кодексу: частина 4 статті 189 («Вимагання, вчинене організованою групою в умовах воєнного стану») та частина 3 ст. 289 («Незаконне заволодіння транспортним засобом»).

Нині вирішується питання щодо обрання їм запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо, що днями і на Вінничині нейтралізували потужне злочинне угруповання, яке намагалось тримати в страху мешканців області. Ватажком банди там був так званий «смотрящий» за областю, відомий кримінальний авторитет на прізвисько «Комар».

Фото СБУ

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