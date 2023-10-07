Сам вибір методу страти не випадковий, а глибоко символічний: політолог про версію загибелі пригожина

Ми часто неправильно «читаємо» путіна. Його ремарка про «колективний суїцид», що став наслідком кокаїнової оргії на борту літака, що впав, як головної версії загибелі керівництва ПВК «Вагнер», має досить нетривіальне пояснення, пише російський політолог в еміграції Володимир Пастухов, який вважав падіння ракет у Польщі перевіркою «на слабо».

«Парадоксальним чином у цьому конкретному випадку мета путіна полягає зовсім не в спробі приховати сліди своєї можливої причетності до вбивства, висунувши якусь абсурдну версію прикриття (цим якраз він займається регулярно), а в прагненні, навпаки, по максимуму її (цю причетність) розпіарити. путіну з якихось причин дуже важливо, щоб у ввіреної йому масі сформувалася стійка думка, що пригожина із соратниками не просто вбили, а стратили „за поняттями“. Сам вибір методу страти не випадковий, а глибоко символічний. Головними жертвами заколоту стали військові льотчики, збиті вагнерівським ППО. І тому сам пригожин не просто так загинув, а став „збитим льотчиком“. Висуваючи завідомо абсурдну, демонстративно принизливу для загиблих „вагнерівців“ версію їхньої загибелі, в яку неможливо повірити, путін, власне, і прагне до того, щоб у неї ніхто не повірив».

Він, додає Пастухов, саме на це і розраховує — ніхто не повірить, але всі правильно зрозуміють. Очільнику кремля треба, щоб суспільство однозначно зрозуміло натяк: так буде з кожним.

«Тут, звісно, прочиняється пекельна прірва переляку, який він пережив. Мені це нагадує юнацьку душевну травму Петра, який утік уночі з москви під час стрілецького бунту, а потім витончено мстився, розвісивши страчених стрільців навпроти келії своєї сестри біля стін Новодівичого монастиря. А дозвільні спекуляції та всякі там звинувачення в порушенні якихось законів його давно не бентежать — він же пам'ятник, хто його посадить?»

На фото в заголовку місце падіння літака пригожина

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