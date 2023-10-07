Тірамісу з малиною: смак справжнього літа у осінню негоду (відео)

Тірамісу з малиною — один із найлегших десертів, який дозволить пригостити друзів і разом з ними пригадати приємні моменти і пригоди, які вам довелося разом пережити. На приготування тірамісу не потрібно багато часу, а подавати його можна навіть до святкового столу.

Про те, як приготувати цей смаколик, розповіли автори Telegram-каналу «Кулінарна книга».

Для приготування тірамісу знадобляться:

300 г печива савоярді;

1 велика склянка завареної кави з цукром;

250 г маскарпоне;

500 г вершків 33−36%;

50−60 г цукрової пудри;

300−400 г малини;

какао.

Приготування

Спочатку у мисці поєднуємо маскарпоне, вершки і цукрову пудру (сир і вершки мають бути добре охолоджені). Після цього збиваємо їх у стійкий крем. Далі на дно глибокого деко викладаємо ряд печива савоярді, попередньо замоченого у каві. Потім крем, малину, крем, печиво, крем. Зверху за допомогою кондитерського мішка робимо декор і посипаємо какао, прикрашаючи малиною. Прикриваємо зверху кришкою і ставимо в суботу ввечері в холодильник. А вранці в неділю кличемо рідних і близьких, і згадуємо разом з ними тепле і щире літо — навіть незважаючи на завивання вітру та краплі дощу по вікнах.

Нагадаємо також, що чудовий десерт для домашнього чаювання можна приготувати і з гарбуза.

83

Читайте нас у Facebook та Instagram