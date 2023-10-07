Тірамісу з малиною: смак справжнього літа у осінню негоду (відео)
Тірамісу з малиною — один із найлегших десертів, який дозволить пригостити друзів і разом з ними пригадати приємні моменти і пригоди, які вам довелося разом пережити. На приготування тірамісу не потрібно багато часу, а подавати його можна навіть до святкового столу.
Про те, як приготувати цей смаколик, розповіли автори Telegram-каналу «Кулінарна книга».
Для приготування тірамісу знадобляться:
- 300 г печива савоярді;
- 1 велика склянка завареної кави з цукром;
- 250 г маскарпоне;
- 500 г вершків 33−36%;
- 50−60 г цукрової пудри;
- 300−400 г малини;
- какао.
Приготування
Спочатку у мисці поєднуємо маскарпоне, вершки і цукрову пудру (сир і вершки мають бути добре охолоджені). Після цього збиваємо їх у стійкий крем.
Далі на дно глибокого деко викладаємо ряд печива савоярді, попередньо замоченого у каві. Потім крем, малину, крем, печиво, крем.
Зверху за допомогою кондитерського мішка робимо декор і посипаємо какао, прикрашаючи малиною.
Прикриваємо зверху кришкою і ставимо в суботу ввечері в холодильник. А вранці в неділю кличемо рідних і близьких, і згадуємо разом з ними тепле і щире літо — навіть незважаючи на завивання вітру та краплі дощу по вікнах.
Нагадаємо також, що чудовий десерт для домашнього чаювання можна приготувати і з гарбуза.83