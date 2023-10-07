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Тірамісу з малиною: смак справжнього літа у осінню негоду (відео)

15:16 7 жовтня 2023
Тірамісу з малиною

Тірамісу з малиною — один із найлегших десертів, який дозволить пригостити друзів і разом з ними пригадати приємні моменти і пригоди, які вам довелося разом пережити. На приготування тірамісу не потрібно багато часу, а подавати його можна навіть до святкового столу.

Про те, як приготувати цей смаколик, розповіли автори Telegram-каналу «Кулінарна книга».

Для приготування тірамісу знадобляться:

  • 300 г печива савоярді;
  • 1 велика склянка завареної кави з цукром;
  • 250 г маскарпоне;
  • 500 г вершків 33−36%;
  • 50−60 г цукрової пудри;
  • 300−400 г малини;
  • какао.

Приготування

Спочатку у мисці поєднуємо маскарпоне, вершки і цукрову пудру (сир і вершки мають бути добре охолоджені). Після цього збиваємо їх у стійкий крем.

Далі на дно глибокого деко викладаємо ряд печива савоярді, попередньо замоченого у каві. Потім крем, малину, крем, печиво, крем.

Зверху за допомогою кондитерського мішка робимо декор і посипаємо какао, прикрашаючи малиною.

Прикриваємо зверху кришкою і ставимо в суботу ввечері в холодильник. А вранці в неділю кличемо рідних і близьких, і згадуємо разом з ними тепле і щире літо — навіть незважаючи на завивання вітру та краплі дощу по вікнах.

Нагадаємо також, що чудовий десерт для домашнього чаювання можна приготувати і з гарбуза.

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