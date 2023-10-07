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Як замінити гуму на дверцях холодильника: легко впорається кожна господиня

18:10 7 жовтня 2023
Стара гума на дверцятах

Холодильник — вже звичний для будь-кого прилад для зберігання продуктів свіжими, і в догляді за ним існують свої правила. Але іноді навіть дбайлива господиня виявляє, що дверцята холодильника почали погано зачинятися, і відповідно, звичну температуру в ньому гарантувати вже неможливо.

У цьому випадку, рядять у мережі, можна легко оновити гумовий ущільнювач на дверцятах.

Просто обережно зніміть його і замочіть у ванні з додаванням засобу для миття посуду. Після цього треба добре вимити ущільнювач за допомогою щітки.

Чиста гума легко повертається на місце і завдяки своїй оновленій м'якості краще тримає дверцята.

Нагадаємо також про існування простих способів знайти край стрічки скотчу і заправити нитку у вушко голки.

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