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Ледачий мʼясний пиріг з лавашу з вертикальними коржами від Тетяни Литвинової: виглядає неймовірно, смакує неперевершено (відео)

18:45 7 жовтня 2023
М'ясний пиріг

Нині через брак часу багато хто з українських господинь відрив для себе випічку на основі лавашу. Не залишилася осторонь навіть визнана кулінарна експертка, колишня суддя шоу «Мастер Шеф» Тетяна Литвинова.

В своєму Instagram вона показала, як швидко приготувати ситний м'ясний пиріг.

Його особливістю є те, що фарш на коржі не викладається пошарово, а основу пирога являють рулетики з фаршем, які поєднуться за допомогою заливки.

Отже, підготуйте:

  • круглі листи лавашу — 3 штуки;
  • фарш з індички — 750 г;
  • кінза — 50 г;
  • зелену цибулю — 100 г;
  • часник сушений — 1 ч л;
  • перець чорний — 1 ч л;
  • паприку — 1 ч л;
  • сіль — 1 ч л,;
  • сухі прованські трави — 1 ч л,;
  • сметану — 300 г;
  • яйця — 3 шт;
  • моцарелу — 200 г.

Приготування

Спершу треба дрібно нарізати цибулю та кінзу, та додати їх до фаршу разом з паприкою і часником.

Для заливки зʼєднайте сметану, сіль та яйця.

Фарш намастіть тоненьким шаром на лаваш та закрутіть в рол, потім розріжте на однакові шматочки висотою з вашу роз’ємну форму.

Розставте їх вертикально і залийте заливкою.

Випікайте пиріг при 180 градусах протягом 30 хвилин, після чого дістаньте з духовки, викладіть зверху натерту моцарелу і знову поставте в духовку на 10−15 хвилин.

Нагадаємо також про рецепт солодкого ледачого пирога з яблуками та абрикосами від Тетяни Литвинової.

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