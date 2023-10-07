Ледачий мʼясний пиріг з лавашу з вертикальними коржами від Тетяни Литвинової: виглядає неймовірно, смакує неперевершено (відео)

Нині через брак часу багато хто з українських господинь відрив для себе випічку на основі лавашу. Не залишилася осторонь навіть визнана кулінарна експертка, колишня суддя шоу «Мастер Шеф» Тетяна Литвинова.

В своєму Instagram вона показала, як швидко приготувати ситний м'ясний пиріг.

Його особливістю є те, що фарш на коржі не викладається пошарово, а основу пирога являють рулетики з фаршем, які поєднуться за допомогою заливки.

Отже, підготуйте:

круглі листи лавашу — 3 штуки;

фарш з індички — 750 г;

кінза — 50 г;

зелену цибулю — 100 г;

часник сушений — 1 ч л;

перець чорний — 1 ч л;

паприку — 1 ч л;

сіль — 1 ч л,;

сухі прованські трави — 1 ч л,;

сметану — 300 г;

яйця — 3 шт;

моцарелу — 200 г.

Приготування Спершу треба дрібно нарізати цибулю та кінзу, та додати їх до фаршу разом з паприкою і часником. Для заливки зʼєднайте сметану, сіль та яйця. Фарш намастіть тоненьким шаром на лаваш та закрутіть в рол, потім розріжте на однакові шматочки висотою з вашу роз’ємну форму. Розставте їх вертикально і залийте заливкою. Випікайте пиріг при 180 градусах протягом 30 хвилин, після чого дістаньте з духовки, викладіть зверху натерту моцарелу і знову поставте в духовку на 10−15 хвилин.

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