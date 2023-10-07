Ледачий мʼясний пиріг з лавашу з вертикальними коржами від Тетяни Литвинової: виглядає неймовірно, смакує неперевершено (відео)
Нині через брак часу багато хто з українських господинь відрив для себе випічку на основі лавашу. Не залишилася осторонь навіть визнана кулінарна експертка, колишня суддя шоу «Мастер Шеф» Тетяна Литвинова.
В своєму Instagram вона показала, як швидко приготувати ситний м'ясний пиріг.
Його особливістю є те, що фарш на коржі не викладається пошарово, а основу пирога являють рулетики з фаршем, які поєднуться за допомогою заливки.
Отже, підготуйте:
- круглі листи лавашу — 3 штуки;
- фарш з індички — 750 г;
- кінза — 50 г;
- зелену цибулю — 100 г;
- часник сушений — 1 ч л;
- перець чорний — 1 ч л;
- паприку — 1 ч л;
- сіль — 1 ч л,;
- сухі прованські трави — 1 ч л,;
- сметану — 300 г;
- яйця — 3 шт;
- моцарелу — 200 г.
Приготування
Спершу треба дрібно нарізати цибулю та кінзу, та додати їх до фаршу разом з паприкою і часником.
Для заливки зʼєднайте сметану, сіль та яйця.
Фарш намастіть тоненьким шаром на лаваш та закрутіть в рол, потім розріжте на однакові шматочки висотою з вашу роз’ємну форму.
Розставте їх вертикально і залийте заливкою.
Випікайте пиріг при 180 градусах протягом 30 хвилин, після чого дістаньте з духовки, викладіть зверху натерту моцарелу і знову поставте в духовку на 10−15 хвилин.
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