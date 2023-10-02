Смак родом із дитинства: пиріг «Ледача ватрушка» від Тетяни Литвинової (відео)

Відома українська кулінарка Тетяна Литвинова, яка нещодавно відверто розповіла про пластичні операції та похвалилася «новими» грудьми в купальнику, поділилася рецептом ледачих ватрушок.

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«Ледача ватрушка. А памʼятаєте ті часи, коли смачні ватрушки були повсякденною їжею? Ті часи коли ватрушка зникла з нашого раціону минули давно, але цей смак родом з дитинства маємо та можемо повернути. Знайшла для вас рецепт пирога „Ледача ватрушка“, коли не потрібно робити дріжджове тісто, та формувати кожну окремо. На смак, ви не відчуєте різницю, а зовнішній вигляд відрізняється, але тільки на краще!» — написала вона.

Інгредієнти: Для тіста:

яйця 2 шт,

цукор 100 г,

сіль щеп,

соняшн. олія 65 г,

молоко 50 г,

борошно 130 г,

розпушувач 7 г

Для начинки:

сир 9% 250 г

цукор 70 г,

крохмаль 15 г

яйце 1 шт Спосіб приготування: 1. Збити яйця з цукром в піну. Додати молоко та олію. Змішати сухі інгредієнти та зʼєднати з вологими.

2. Перелити в форму застелену пергаментом.

3. Збити погружним блендером всі інгредієнти для начинки в однорідну масу. Перекласти в кондитерський мішок.

4. Вичавити сирну начинку по периметру та по центру як на відео. Вичавлювати потрібно однаково та повільно натискаючи, щоб вся маса розподілилась рівномірно.

5. Випікати при 180 градусах 30−35 хвилин.

Як писали «ФАКТИ», раніше Тетяна Литвинова поділилася рецептом заправки для смачного та запашного червоного борщу, а також розповіла, як приготувати ліниві голубці.

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