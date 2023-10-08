Чемпіон світу Жиру одягнув воротарські рукавички та блискуче врятував «Мілан» у матчі з командою Малиновського (відео)

Неймовірне закінчення поєдинку 8-го туру чемпіонату Італії з футболу видали колишні клуби Андрія Шевченка — «Дженоа» та «Мілан» (0:1).

Гості завдяки голу американця Крістіана Пулішича на 87-й хвилині перемагали генуезців, за яких 67 хвилин відіграв футболіст збірної України Руслан Малиновський, з рахунком 1:0. Але на 90+9-й хвилині червону картку заробив голкіпер «Мілана» Майк Меньян, а оскільки всі заміни «червоно-чорні» на той момент вже зробили, то воротарський светр довелося надіти одному з найсексуальніших футболістів Євро-2020, форварду Олів'є Жиру. І треба було такому трапитися (на той момент з поля вилучили й воротаря «Дженоа» Хосепа Мартінеса!), що саме 37-річний чемпіон світу у складі збірної Франції відчайдушним кидком у ноги суперника зберіг своїй команді перемогу.

Відеоогляд матчу «Дженоа» — «Мілан» — 0:1

«Ніколи не відчував нічого схожого! - зізнався в післяматчевому інтерв'ю Sky Sport Italia Олів'є Жиру. — Я дуже пишаюся командою, ми билися до кінця, я зробив хороший сейв! З поперечиною теж поталанило. Дякую каркасу воріт. У нас з Калабріо були суиніви, але потім я набрався рішучості і став у ворота. Ми ніколи не здаємося, три тижні тому ми отримали ляпас у дербі з «Інтером», але наступний матч завжди важливіший. Ми підняли голови та рівень, зараз ми перші в турнірній таблиці.

Сейв? Це було майже як гол! Я не був упевнений, чи це буде удар головою, чи ні, тому я подумав, що треба виходити і краще бути там, аніж залишатися на лінії. Я не маю автоматизму рухів воротаря, але це те, що я відчув. Він ударив мене по руці, боліло, але все добре. Воротарський светр Меньяна? Тепер я поміщу його в рамку".

Додамо, що виграш у Генуї дозволив «Мілану» з 21 очком очолити турнірну таблицю серії А із двома пунктами переваги над «Інтером» та чотирма над «Ювентусом». В свою чергу, «Дженоа» Малиновського з 8 балами посідає лише 15-у позицію.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що знаменитий форвард виставив себе дурнем при пробитті пенальті.

Фото Twitter ФК «Мілан»

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