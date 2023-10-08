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Двох ізраїльтян та єгиптянина вбито внаслідок нападу на групу туристів в Олександрії (відео)

15:59 8 жовтня 2023
Прапор Єгипту

Після атаки терористів ХАМАС на Ізраїль двох ізраїльтянин убито під час нападу на групу туристів у Єгипті, повідомляє BBC News з посиланням на міністерство закордонних справ Ізраїлю.

Так, двох ізраїльських туристів та їхнього місцевого гіда було застрелено в єгипетському місті Олександрія. Ймовірно, поліцейський відкрив вогонь по групі ізраїльських туристів у місті. За повідомленнями, поліцейський зараз перебуває під вартою.

Телеканал Extra News з посиланням на неназваного співробітника служби безпеки повідомив, що внаслідок нападу, скоєного біля Помпейського стовпа в Олександрії, було поранено ще одну людину.

У заяві міністерства закордонних справ Ізраїлю йдеться: «Сьогодні вранці під час візиту ізраїльських туристів до Олександрії (Єгипту) місцевий житель відкрив по них вогонь, вбивши двох ізраїльських громадян та їх єгипетського гіда. Крім того, поранено ізраїльтянина, він у стані середньої тяжкості».

Зазначимо, що це перший напад на ізраїльтян в Єгипті за останні десятиліття.

Як писали «ФАКТИ», МЗС України підтвердило загибель українців внаслідок атаки ХАМАС на Ізраїль.

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