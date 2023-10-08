Неправильно і згубно: чому у ЗСУ розкритикували пропоноване скасування вікових обмежень для служби в армії

Народні депутати розробляють законопроект щодо підвищення граничного віку перебування військовослужбовців у лавах ЗСУ під час дії воєнного стану. У ЗСУ оцінили ініціативу парламенту та вказали на її недоліки.

Офіцер резерву Повітряних Сил ЗСУ Андрій Крамаров заявив, що новий проект закону ВРУ не тільки не потрібен, він штовхає нас у неправильний, згубний напрямок. Військовий експерт наголосив, що в Україні багато молодих людей, які можуть захищати Батьківщину, повідомляє Апостроф TV.

Крамаров пояснив, що чоловіків віком до 35 років можна набагато швидше підготувати до служби та навчити користуватися новими засобами озброєння. Він зазначив, що його покоління вже сплачує високу ціну за життя у демократичній та незалежній Україні.

Військовослужбовець розкритикував намір народних депутатів підвищити вікову межу для чоловіків у ЗСУ.

«Щодо підвищення призовного віку до 70 років — це для мене особисто навіть не батьки, а дідусі. Мобілізація громадян такого віку — це абсолютно неправильно. Так, у нас немає певної, скажімо, таблиці, в якій все розписано відповідно до віку. Але реакція, аудіовізуальні засоби спостереження кожної людини також відрізняються з віком», — пояснив Андрій Крамаров.

Представник ВСУ нагадав, що молодому чоловікові легше нести службу, аніж тому, хто вже у літньому віці. При цьому він розуміє, що є українці 60+ з серйозним досвідом участі у бойових діях. Проте йдеться про поодинокі випадки, а не про загальний віковий зріз. Такі люди дійсно накопичили знання, які стануть у нагоді на полі бою, і можуть зробити більше, ніж їхні молоді побратими.

Як писали «ФАКТИ», раніше колишній міністр оборони Великобританії Бен Воллес заявив, що середній вік українських солдатів на фронті — за 40. Він закликав українську владу переоцінити масштаби української мобілізації.

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