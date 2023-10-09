Мобілізація в Україні: адвокат пояснив, у якому разі ухилистам блокуватимуть банківські картки

Після анонсованих в Україні змін порядку воєнного обліку та мобілізації у військовозобов'язаних виникло чимало питань, зокрема й щодо запровадження так званих електронних повісток. Так, за словами адвоката Андрія Межирицького в коментарі ТСН, у його клієнтів є побоювання, що начебто ухилянтам можуть блокувати банківські рахунки, або ж рахунки ФОП.

Проте, згідно з роз'ясненням адвоката, нині законодавчих підстав для цього немає.

«Теоретично таке можливо, якщо це, електронні виклики, буде введено в законодавчу площину. Якщо людина не з’явиться за викликом, то нестиме адміністративну відповідальність. Тобто так само, як сьогодні людина отримала повістку в паперовому вигляді, розписалася і не з’явилася. Відповідальність — у вигляді штрафу. Відомості передаються до виконавчої служби. Далі, в разі його несплати, для порушника настають наслідки (наприклад, обмеження доступу до банківських рахунків. — Авт.), — пояснив він.

За словами Межиріцього, все може бути по аналогії із судовою повісткою.

«Щодо останньої, то чітко прописано, що людина є повідомлена належним чином, коли отримала повістку до суду в електронному вигляді», — пояснив правник.

Нині ж в Україні дуже часто суди скасовують штрафи через неявку до ТЦК по повістці, саме через те, що ТЦК не можуть довести, що повістка була вручена так, як передбачено законом.

Нагадаємо, «ФАКТИ» писали, наскільки вже заповнено електронний реєстр військовозобов'язаних, і чи можливий витік інформації з нього.

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