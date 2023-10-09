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«Щоб сильно мене не жаліли»: Аліна Гросу закрутила новий роман

17:34 9 жовтня 2023
Аліна Гросу

Співачка та акторка Аліна Гросу, яка нещодавно розповіла про поповнення в родині, вперше за довгий час заговорила про особисте життя. Вона зізналася, що після розриву з російським режисером та актором Романом Полянським вже давно не плаче. На своїй сторінці в інстаграм вона опублікувала романтичні кадри з чоловіком, який тримає її за руку та ніжно гладить по щоці. Хто цей незнайомець, Аліна поки не розкриває. Але, схоже, серце красуні вже не вільне.

Особисте життя зірка наразі не афішує, проте зазначає, що не треба її жаліти.

«Щоб сильно мене не жаліли. А то від кожного коменту „Аліно, не плач“ — око сіпається», — жартома звернулася до фанів співачка.

Нагадаємо, Аліна розсталася з Романом Полянським після початку повномасштабного російського вторгнення. Деякий час вони були разом в Чернівцях, а потім Роман повернувся до росії. Аліна згодом поїхала до США. Про свої почуття вона розповіла у новій пісні «Звичка».

Фото: instagram.com/alina_grosu

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