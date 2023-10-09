Се ля ві: «українська Жанна Д'Арк», яка стала відомою завдяки своїй історії кохання, розлучається

Снайперка Євгенія Емеральд, з позивним Жанна д’Арк, яка стала однією з героїнь нового кліпу Олі Полякової, розлучається зі своїм чоловіком.

Про це військова розповіла в Instagram та показала красномовне фото.

«Офіційно. Це — розлучення. Багато з вас і так все розуміли, але я втомилась мовчати. На жаль, причина не в банальній різниці в характерах чи побутових сварках. Вона набагато серйозніша. Згодом ви про все дізнаєтесь та зрозумієте мої вчинки. Де-факто я вільна жінка, але згідно з законодавством, не можу отримати розлучення, поки дитині не виповнився один рік. Та головне, що я відчуваю себе просто вільною. Прошу поставитися з повагою. Уся офіційна інформація — в моїх соцмережах та інтерв'ю в медіа», — написала Євгенія.

32-річна Євгенія Емеральд — снайперка Збройних Сил України, яка воювала з початку повномасштабного вторгнення. На фронті зустріла свого чоловіка — військового Євгена Стипанюка. За їхньою історією кохання спостерігала вся Україна. Пара одружилася просто на передовій.

Згодом Євгенія народила дівчинку, яку назвала Афіною. Місяць тому пара видалила спільні фото зі своїх сторінок в Instagram.

14

Читайте нас у Facebook та Instagram