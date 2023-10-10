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Спорт

Однією з жертв обстрілу туристичного автобуса в Єгипті став 34-річний футбольний тренер

9:36 10 жовтня 2023
Алон Шамлі

Відомий футбольний клуб з Ізраїлю «Хапоель» (Тель-Авів) опублікував другий за останні кілька днів некролог. Слідом за вбивством терористами ХАМАС ексфорварда команди Ліора Асуліна стало відомо про загибель 34-річного тренера Алона Шамлі.

Молодий фахівець став однією з жертв обстрілу єгипетським поліцейським туристичного автобуса в Олександрії. Тоді, нагадаємо, було вбито двох ізраїльтянин та їхній єгипетський гід.

«Один із тренерів футбольної школи Алон Шемалі загинув внаслідок теракту в Єгипті. Алон жив у Бат-Ямі, був учителем фізкультури в школі «Рішонім». У ДЮСШ «Хапоеля» він прийшов півтора року тому, минулого сезону він працював головним тренером третьої команди, а цього — асистентом наставника основної команди.

Педагог, справжній спортсмен, скромний, дуже любив футбол. Він чудово ставився до дітей, його любили і футболісти, і колеги. Клуб висловлює співчуття дружині та сім'ї Алона", — йдеться у заяві ФК «Хапоель» (Тель-Авів).

Нагадаємо, що в Ізраїлі продовжується кривава бійня, яку розв'язало угруповання ХАМАС. За останніми даними, з ізраїльського боку загинули понад 900 людей, майже 150 — у заручниках в бойовиків, з палестинського — 704 загиблих і чотири тисячі постраждалих.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що племінник Йоссі Бенаюна вбив трьох терористів ХАМАС, рятуючи свою родину.

Фото ФК «Хапоель» (Тель-Авів)

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