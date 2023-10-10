Правоохоронці розслідують кримінальне провадження щодо колишнього військкома Одеської області Євгена Борисова, якому інкримінують незаконне збагачення, але про перебіг засідань та запобіжні заходи для полковника громадськості не повідомлятимуть.

Як стверджує видання 368.media, дозволу слідчого або прокурора на розголошення інформації, що стосується досудового розслідування цього кримінального провадження, немає. Про це журналістам повідомив начальник відділу інформаційної політики та комунікацій спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону Едуард Плешко. Раніше прокуратура відмовилася розкривати інформацію щодо продовження запобіжного заходу полковнику, якого влітку заарештували з заставою у 150 млн гривень. Втім, гроші за офіцера ніхто не вніс.

Видання, посилаючись на одеські ЗМІ, стверджує, що адвокат полковника «пропонує суддям Печерського райсуду та слідчим ДБР разом з прокуратурою 300 тис. доларів», аби його підзахисного «відпустили під особисте зобовʼязання або помірну заставу». Один з аргументів — стан здоров`я заарештованого. «За словами адвоката, арештований воєнком має пʼять вогнепальних поранень ніг (все це вже звучало у суді і не вплинуло на рішення — Ред.).Нагадаємо, що поранення йому наніс бойовий офіцер, коли Борисов намагався залучити його до корупційної схеми», — йдеться у статті.

Журналісти, посилаючись на джерела у ДБР, пишуть, що для завершення слідства ще знадобиться близько місяця, після чого матеріали будуть направлені до суду.

Нагадаємо, що журналісти знайшли у родини ексвійськкома елітну нерухомість в Іспанії — маєток та офіс в Марбельї, а також цілий автопарк. Загальна вартість цього майна оцінюється приблизно 4,5 мільйона євро.

А голова Національного агентства із запобігання корупції (НАЗК) Олександр Новіков назвав встановлені факти збагачення колишнього військкома «рекордними». Лише один об'єкт, куплений в Іспанії, коштував 3 млн 700 тисяч євро.

Фото Pixabay

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