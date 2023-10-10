ДБР звинуватило ексміністра оборони Шаповалова у закупівлі непридатних для війни бронежилетів

Ще одну підозру отримав колишній заступник міністра оборони України та керівник одного з департаментів МОУ за розтрату понад 250 млн грн державних коштів, виділених на закупівлю бронежилетів. У справі йдеться, що засоби захисту виявилися неналежними.

Як повідомляють в ДБР, це — ще один епізод викритих незаконних оборудок експосадовців, загальний обсяг яких складає 1,4 млрд гривень.

Стверджується, що колишній заступник міністра, який відповідав за тилове забезпечення ЗСУ (В'ячеслав Шаповалов подав у відставку взимку цього року), та виконувач обов’язків керівника одного з департаментів Міноборони, який займався забезпеченням війська, замовили за кордоном засоби індивідуального захисту неналежної якості, здійснивши стовідсоткову передоплату та порушивши інструкцію щодо процедури здійснення контролю за якістю товару.

«Збройні Сили України отримали неякісні бронежилети, які не можна використовувати у бою без загрози життю. Це призвело не лише до втрати 250 мільйонів гривень бюджетних коштів, а й до підриву обороноздатності країни, загрози життю та здоров’ю особового складу ЗСУ», — йдеться у повідомленні.

Посадовці підозрюються у розтраті чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненому в особливо великих розмірах, в умовах воєнного стану та за попередньою змовою групою осіб (ч. 5 ст. 191 КК України). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років.

В ДБР нагадують, що на початку лютого 2023 року колишньому заступнику міністра оборони повідомлено про підозру у перешкоджанні законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань. Стверджується, що він лобіював укладення договорів про постачання також неякісної амуніції для потреб Збройних Сил України на загальну суму понад 1 млрд грн.

Нагадаємо, що у квітні цього року ексзаступнику міністра оборони та екскерівнику одного із департаментів Міноборони повідомлялося про ще одну підозру — зловживання владою та службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки.

Фото ДБР

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