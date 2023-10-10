До +20 або навіть вище: завтра в Україні розпочнеться потепління

В Україну найближчим часом прийде потепління. Про це повідомила відома синоптикиня Наталія Діденко.

«Цієї ночі заморозки у більшості областей затримаються — небо буде відкритим для арктичної повітряної маси. Проте вже вдень розпочнеться потепління. 11-го жовтня температура повітря підвищиться на заході та південному заході України (Одещина) до +12+18 градусів. У більшості областей вдень очікується +10+15 градусів. І лише в східній частині України завтра ще побуде холодна погода, вдень +7+11 градусів. Опади у середу скрізь малоймовірні — антициклон. Вітер переходитиме на південно-західний, очікується помірним. У Києві найближчої ночі — холодно, заморозки. Але завтра вдень потепліє до +14 градусів і найближчим часом заморозки підуть геть, а денна температура впродовж тижня наростатиме. Можливо до +20 градусів і навіть вище», — написала вона.

Як писали «ФАКТИ», синоптики прогнозують в Україні теплий жовтень та вважають, що осінь 2023 року буде аномально теплою.

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