37.51 / 38.19 39.91 / 40.77
Київ: +9
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Погода

До +20 або навіть вище: завтра в Україні розпочнеться потепління

16:04 10 жовтня 2023
Прогноз погоди

В Україну найближчим часом прийде потепління. Про це повідомила відома синоптикиня Наталія Діденко.

«Цієї ночі заморозки у більшості областей затримаються — небо буде відкритим для арктичної повітряної маси. Проте вже вдень розпочнеться потепління. 11-го жовтня температура повітря підвищиться на заході та південному заході України (Одещина) до +12+18 градусів. У більшості областей вдень очікується +10+15 градусів. І лише в східній частині України завтра ще побуде холодна погода, вдень +7+11 градусів. Опади у середу скрізь малоймовірні — антициклон. Вітер переходитиме на південно-західний, очікується помірним. У Києві найближчої ночі — холодно, заморозки. Але завтра вдень потепліє до +14 градусів і найближчим часом заморозки підуть геть, а денна температура впродовж тижня наростатиме. Можливо до +20 градусів і навіть вище», — написала вона.

Як писали «ФАКТИ», синоптики прогнозують в Україні теплий жовтень та вважають, що осінь 2023 року буде аномально теплою.

71

Читайте нас у Facebook та Instagram

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Тренери Голосу країни-13

«Найслабша команда»: у мережі обурені вибором зіркового тренера «Голосу країни-13»

Посадка цибулі під зиму

Посадка цибулі під зиму: три моменти, які важливо не прогавити

Костянтин Меладзе

Різниця — майже 40 років: у мережі розповіли, через кого Меладзе розлучився з Брежнєвою

Стрибок у повітрі

Допоможуть рішучість і шарм: на ці п'ять знаків зодіаку чекає успіх цього тижня, 9 — 15 жовтня

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту