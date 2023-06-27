Голодувати не можна: як прискорити метаболізм і спалювати більше калорій

Метаболізм — це певні хімічні реакції в нашому організмі, які допомагають підтримувати здоров'я клітин і органів. Люди з високим метаболізмом здатні спалювати більше калорій і швидше втрачати вагу. Але не завжди потрібно покладатися на фізичні вправи і тренування, є й інші фактори, які можуть прискорити метаболізм, пише food.ndtv.com.

Наука припускає, що на основний метаболізм припадає близько 70 відсотків калорій, які ви спалюєте щодня. Якщо ваш метаболізм млявий, ваше тіло не спалюватиме калорії так, як потрібно, і замість того, щоб витрачати калорії, відкладатиме їх у вигляді жиру. А що повільніший метаболізм, то меншу кількість калорій вам потрібно споживати, щоб не набрати зайву вагу.

Припустимо, ви споживаєте 2000 калорій щодня і спалюєте 2000 калорій. Ви не набираєте вагу, але й не втрачаєте її. Але що, якщо ви з'їли 1200 калорій? Важливо не тільки те, скільки калорій ви з'їдаєте, але й те, скільки спалюєте. Фізичні вправи допомагають спалювати значну частину калорій, але за решту відповідає ваш метаболізм. І голодування може допомогти у схудненні сьогодні, але в довгостроковій перспективі воно різко знизить швидкість метаболізму, що призведе до повернення зайвої ваги.

Дефіцит сну, безумовно, може знизити ваш метаболізм, викликаючи ряд небажаних змін в організмі. Якщо ви спите менше, ваш організм стає більш нетерпимим до глюкози, підвищується апетит або потяг до рафінованої та висококалорійної їжі, що часто призводить до набору ваги… Стрес може знизити швидкість метаболізму в організмі, що призводить до збільшення ваги. Як саме? Під час стресу метаболізм сповільнюється, а їжа, до якої ви прагнете в стані стресу, містить багато жирів і цукру. Це особливо шкідливо для жінок. Якщо це так, то чому деякі люди вважають, що стрес допомагає схуднути? Гормон стресу може змусити вас почуватися добре в короткостроковій перспективі, навіть зменшити запалення і вирішити низку проблем зі здоров'ям. З часом гормони стресу розщеплюють білки в м'язах і кістках, і м'язова тканина повільно зношується. Саме тоді ви можете помітити такі симптоми, як погане травлення, перепади настрою та збільшення ваги, особливо в області живота.

Їжте добре збалансовану їжу, яка відповідає сезону, здорову і домашню, у достатній кількості. Коли ви їсте менше, ніж потрібно вашому організму, ваш мозок виявляє, що він отримує менше енергії, і зменшує швидкість циклу заправки. Також не варто робити великі перерви між прийомами їжі, оскільки це призводить до зниження рівня цукру в крові, що також може сповільнити метаболізм. У дієті потрібен баланс вуглеводів, білків і жирів, які працюють разом, щоб сприяти повноцінному обміну речовин.

Коли ви позбавляєте свій організм їжі, принаймні тієї кількості, яку маєте їсти, може завдати більше шкоди, ніж користі. Спочатку ви можете почуватися добре через втрату сантиметрів, але незабаром після цього станеться втрата м'язів.

Часто кажуть, що вживання великої кількості води чудово підходить для швидкого схуднення, але це не зовсім вірно. Так, важливо залишатися гідратованим, але чистота й джерела води також мають величезну роль. Ваша потреба у воді залежить від вашого способу життя. Якщо ви активніші, знадобиться більше води, ніж тим, хто веде сидячий спосіб життя. Вам потрібна не просто звичайна вода, а збагачена електролітами, які ви втрачаєте протягом дня. Ось чому такі напої, як лимонад, апельсиновий сік, електроліти — чудовий спосіб підтримувати здоров'я та гідратацію.

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