Булочки з сирного тіста: смачно з чаєм та кавою
Що холодніше стає на вулиці, то більше хочеться гарячого чаю з теплими булочками — смачними та запашними. Спекти їх можна легко та швидко в домашніх умовах. Не треба боятися того, що не впораєтеся. Спробуйте — і все вийде.
Рецептом ласощів, які є досить бюджетними, поділилася відома кулінарка з Кривого Рогу Елла Іванова, яка любить експериментувати на кухні та радувати рідних людей різними смаколиками.
— Ці булочки варті того, щоб їх скуштувати, — каже Елла Іванова. — Вони сподобаються і дорослим, і дітям. Адже домашня випічка є домашня.
Булочки з сирного тіста
200 г сиру
2 яйця
40 г цукрової пудри
Сіль
3 г ванільного цукру
50 г сметани
20 г олії
4 г розпушувача
330−350 г борошна
Всі інгредієнти змішати, наприкінці додати борошно та розпушувач. Розкачати тісто між двома аркушами пергаменту. Сформувати булочки. За бажанням змастити жовтком або молоком і посипати цукром. Випікати хвилин 15 за температури 170 градусів — до готовності.
І смачного!
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