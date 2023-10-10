Булочки з сирного тіста: смачно з чаєм та кавою

Що холодніше стає на вулиці, то більше хочеться гарячого чаю з теплими булочками — смачними та запашними. Спекти їх можна легко та швидко в домашніх умовах. Не треба боятися того, що не впораєтеся. Спробуйте — і все вийде.

Рецептом ласощів, які є досить бюджетними, поділилася відома кулінарка з Кривого Рогу Елла Іванова, яка любить експериментувати на кухні та радувати рідних людей різними смаколиками.

— Ці булочки варті того, щоб їх скуштувати, — каже Елла Іванова. — Вони сподобаються і дорослим, і дітям. Адже домашня випічка є домашня.

Булочки з сирного тіста 200 г сиру 2 яйця 40 г цукрової пудри Сіль 3 г ванільного цукру 50 г сметани 20 г олії 4 г розпушувача 330−350 г борошна Всі інгредієнти змішати, наприкінці додати борошно та розпушувач. Розкачати тісто між двома аркушами пергаменту. Сформувати булочки. За бажанням змастити жовтком або молоком і посипати цукром. Випікати хвилин 15 за температури 170 градусів — до готовності. І смачного!

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