Мінус два «Гради» та вісім окупантів: російський військовий «вдало» покурив на позиції

Втрати російських окупантів в Україні з 24 лютого 2022 року вже майже триста тисяч військових. Іноді ворог допомагає у знищенні своїх солдатів та військової техніки.

Так, нещодавно під Донецьком російський військовий ненароком убив себе і ще сімох товаришів по службі, пише Telegram-канал «Кремлівська табакерка».

За даними автора, це сталося кілька днів тому на позиціях росіян, коли «Град» завершив обстріл опорних пунктів ЗСУ.

«Водій бойової машини вирішив влаштувати перекур. Необережно викинутий військовим недопалок з трагічної випадковості потрапив у відкритий ящик з ракетами для „Града“, який стояв поряд. Відбулася сильна детонація. Вибух стався не відразу — недопалок пролежав у ящику з ракетами мінімум 15 хвилин, ніхто не помітив, і боєприпаси було підпалено» , — так автор описує ситуацію.

В результаті загинули вісім людей, у тому числі й винуватець НП. Поранено трьох. Також втрачено дві установки «Град».

Тепер у російському Генштабі збираються відправити на фронт інструкторів з техніки безпеки, які мають знизити небойові втрати військ.

Таку інформацію поки що не підтвердили в українському Генштабі, але саме цей Telegram-канал одним із перших повідомив про обстріл ЗСУ секретної бази росіян під Джанкоєм.

Згодом інформацію підтвердила українська розвідка.

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