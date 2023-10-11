Як за два тижні стати стрункою за допомогою гарбузової дієти

Осінь настала, а разом з нею з'являється багато корисних продуктів, які можуть допомогти вам у ваших зусиллях досягти ідеального тіла. Це найкращий час для початку, оскільки його буде достатньо не лише для того, щоб ваше тіло прийшло у форму, але й для того, щоб змінити свої харчові звички та покращити спосіб життя, пише Teatox Australia.

Серед продуктів, які найкраще підходять для осінньої дієти, гарбуз є одним з найпопулярніших і найпоживніших. Оскільки гарбуз настільки корисний для вашого організму, важливо ввести його у свій раціон і споживати регулярно, а не лише раз на рік та у вигляді пирога. Перш за все, гарбуз є чудовим союзником у дієтах для схуднення, тому що вживання цього продукту допоможе вам залишатися ситими, не додаючи зайвих кілограмів. Чашка гарбузового пюре містить близько 10 грамів клітковини і лише 80 калорій, що робить його ідеальною їжею або перекусом. До того ж, воно допомагає при проблемах з травленням. Багатий на вітамін С, гарбуз є чудовим союзником у боротьбі із застудою, зміцнює імунну систему та піклується про серце.

Давайте дізнаємося більше про гарбузову дієту і про те, що ви повинні їсти під час її дотримання:

День перший:

У перший день найкраще їсти тільки гарбуз разом з овочами. На сніданок можна з'їсти запечений гарбуз і моркву, на обід — гарбуз, моркву, селеру, перець і суп-пюре, а на вечерю — запечений або сирий гарбуз.

День другий:

Сніданок такий самий, як і в перший день. Можна також з'їсти домашній крем-суп з гарбуза та кориці. На обід приготуйте суп з гарбузом, картоплею і яловичиною, а на вечерю можна спекти пиріг з гарбузом і сливами без цукру і з'їсти не більше двох шматочків.

День третій:

Сніданок, обід і вечеря такі ж, як і в попередній день.

Четвертий день:

Гарбузова каша і зелений салат на сніданок, суп з гарбуза та овочів на обід і запечений гарбуз на вечерю.

Коли ви дійдете до п'ятого дня, ви почнете дієту з самого початку, поки не досягнете 14 днів.

Переваги гарбузової дієти в тому, що вона проста і легка для організму, дозволяє краще переробляти їжу і спалювати більше калорій. Завдяки тому, що ця дієта не дасть вам відчути голод, вона чудово підходить для більш тривалого періоду, але не дотримуйтесь її більше 14 днів за один раз. Не забувайте також випивати щонайменше два літри води на день.

Для урізноманітнення дієти, що пропонується, нагадаємо рецепт їстівної гарбузової «каструлі» з гарніром.

11

Читайте нас у Facebook та Instagram