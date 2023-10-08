Дуже просто та смачно: гарбуз, запечений у духовці
Страви з гарбуза — ситні та корисні. А ця апетитна ідея — дійсно ідеальна знахідка для щоденного меню. Готується дуже швидко та просто, головне — не боятися фантазувати зі спеціями й доповненнями, розповідають автори спільноти «Наші бесаги — їжа та рецепти».
Інгредієнти:
- Гарбуз — 1 кг
- вершкове масло — 50 г
- бринза — 50 г
- олія — 1 столова ложка
- базилік сушений — 1 чайна ложка
- чорний перець — щіпка
- мускатний горіх — 0,5 чайної ложки
- коріандр — 1 чайна ложка
- орегано — 1 чайна ложка
- волоський горіх — 50 г
- сіль — щіпка
Раніше кулінарка з Кривого Рогу Елла Іванова розповіла, як приготувати смузі із запеченим гарбузом.
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