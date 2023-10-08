Дуже просто та смачно: гарбуз, запечений у духовці

Страви з гарбуза — ситні та корисні. А ця апетитна ідея — дійсно ідеальна знахідка для щоденного меню. Готується дуже швидко та просто, головне — не боятися фантазувати зі спеціями й доповненнями, розповідають автори спільноти «Наші бесаги — їжа та рецепти».

Інгредієнти: Гарбуз — 1 кг

вершкове масло — 50 г

бринза — 50 г

олія — 1 столова ложка

базилік сушений — 1 чайна ложка

чорний перець — щіпка

мускатний горіх — 0,5 чайної ложки

коріандр — 1 чайна ложка

орегано — 1 чайна ложка

волоський горіх — 50 г

сіль — щіпка

Раніше кулінарка з Кривого Рогу Елла Іванова розповіла, як приготувати смузі із запеченим гарбузом.

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