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Книга рецептів

Дуже просто та смачно: гарбуз, запечений у духовці

20:15 9 жовтня 2023
гарбуз, запечений у духовці

Страви з гарбуза — ситні та корисні. А ця апетитна ідея — дійсно ідеальна знахідка для щоденного меню. Готується дуже швидко та просто, головне — не боятися фантазувати зі спеціями й доповненнями, розповідають автори спільноти «Наші бесаги — їжа та рецепти».

Інгредієнти:

  • Гарбуз — 1 кг
  • вершкове масло — 50 г
  • бринза — 50 г
  • олія — 1 столова ложка
  • базилік сушений — 1 чайна ложка
  • чорний перець — щіпка
  • мускатний горіх — 0,5 чайної ложки
  • коріандр — 1 чайна ложка
  • орегано — 1 чайна ложка
  • волоський горіх — 50 г
  • сіль — щіпка

Раніше кулінарка з Кривого Рогу Елла Іванова розповіла, як приготувати смузі із запеченим гарбузом.

Читайте також: «Елементарно!»: гарбузовий суп за рецептом Ектора Хіменеса-Браво

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